Se realizan las Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano en Tanti

Más de 250 corderos serán cocinados en diferentes versiones. (Foto: Gentileza)

La localidad de Tanti, en el Valle de Punilla, se prepara para vivir uno de los eventos más esperados: las Jornadas Gastronómicas del Cordero Serrano. La celebración central de la edición número 11 de este encuentro será el sábado 16 de Agosto, desde las 12 horas en el Anfiteatro Municipal “Solar de Piedra”.

Se trata de una propuesta integral que combina la degustación de platos tradicionales, recorridos gastronómicos que incluyen foodtrucks con opciones variadas, demostraciones culinarias en vivo y la participación de productores y artesanos. Una experiencia que convoca a turistas y vecinos en torno al fuego y los sabores serranos.

Se espera la asistencia de más de nueve mil personas, quienes podrán disfrutar de una experiencia culinaria y cultural que pone en valor el desarrollo turístico sustentable y la tradición serrana, consolidándose como un evento emblemático del calendario regional.

El cordero, orgullo local

En esta oportunidad se elaborarán más de 250 corderos en distintas versiones como: cordero a la estaca, a la parrilla, al disco y la tradicional chanfaina de cordero, una receta ancestral que forma parte del patrimonio culinario de la comunidad.

Shows en vivo, feria de artesanías y productores locales. (Foto: Gentileza)

Música y artesanías 

El escenario principal contará con shows en vivo a cargo de artistas de renombre como Los Lirios, Los Guaraníes, Ceibo, Pablo Lozano, Martín Miranda, Pablo y Leo, y Los Ranqueles, que ofrecerán espectáculos para todo público.

La jornada se completará con una feria de artesanos y productores locales, donde se exhibirán y ofrecerán productos regionales como alimentos, tejidos, cerámicas y otras creaciones que reflejan la identidad cultural y el trabajo de la comunidad.

PARA AGENDAR

 Sábado 16 de agosto, desde las 12 horas, Av. General Paz 115, en Anfiteatro Municipal, Tanti.

