El cooperativismo y la pandemia

En el Mundo trabajan en cooperativas cerca de 300 millones de personas, esto es una de cada diez personas ocupadas. El cooperativismo en Argentina genera unos 250 mil puestos de trabajo directos, a través de un poco más de 9 mil cooperativas según fuentes del INAES. Existen más de 5 mil cooperativas de trabajo en las que trabajadores y trabajadoras gestionan de forma asociada sus propias empresas, a las que también denominamos unidades productivas autogestionadas De estas 5 mil, unas 400 entidades desarrollan sus labores en la provincia de Córdoba, pero aclaro que están concentradas en los grandes centros urbanos.

Desde los inicios con los Pioneros y Pioneras de Rochdale, que eran obreros y una obrera mujer todes ellos dedicados al rubro consumo, se organizaron de modo cooperativo allá por el año 1844, en plena revolución industrial, para resistir la voracidad capitalista y luchar contra el hambre y la exclusión. En 177 años nos hemos desarrollado de tal manera que pasamos de los primeros 28 pioneros y pioneras de Rochdale a 1300 millones de cooperadores hoy en el planeta, siendo el 10 % de la economía mundial y más de 3 millones de empresas gestionadas en forma colectiva.

Mantenemos la esencia, y estamos en condiciones de decir que las cooperativas, las mutuales y los sindicatos entre otras entidades y nuevos emergentes de la economía social, solidaria y popular, somos parte del amplio movimiento popular que resiste a ser explotado y que propone un modo alternativo de producir, distribuir y consumir, basado en la solidaridad, lo saludable, la sustentabilidad, el cuidado ambiental y en la equidad distributiva.

El rol del Estado es fundamental para su promoción y desarrollo. Pero entendemos que el Estado no es una entelequia, sino más bien que su rol se desempeña de acuerdo a quien lo gobierna, pues sus políticas pueden servir a los intereses colectivos del pueblo o a los de unos pocos como ha sucedido en periodos en los que se favoreció al capitalismo financiero neoliberal bajo gobiernos democráticos y también dictatoriales en nuestro país.

En este contexto de crisis provocada por la implementación de políticas neoliberales en el periodo 2015-2019, y con una economía social, solidaria y popular activa en el mundo de acuerdo a los datos arriba citados pero no hegemónica, es que se nos presenta la pandemia, que viene a profundizar la crisis que arrastrábamos…

Y también decimos que la pandemia no es una entelequia que apareció un día como por arte de magia, más bien es el resultado de un mundo que no va más, de un mundo que en el camino de la voracidad capitalista vendrán nuevas pandemias y la destrucción de la civilización. La naturaleza nos dice que paremos, que si no lo hacemos y construimos otro mundo viene por toda la humanidad sin distinciones. En nuestro país, haber priorizado la vida por sobre el sálvese quien pueda ha llevado a tener que ver acciones cínicas y nefastas de los grupos de poder, como lo fue el fallo de la CSJN, entendiendo que lejos de ser un poder independiente que brega por el bien común defiende los intereses de unos pocos.

Ese nuevo mundo, claramente en disputa hasta en los lugares más recónditos de nuestra provincia, debe llevar la impronta del cooperativismo, de sus principios y valores, entendiendo la cooperación y el interés por la comunidad bajo la bandera de la justicia social como paradigma de construcción de la vida. Ese nuevo mundo no va a existir sino construimos las alianzas amplias de todos los sectores afectados y afrontamos la tarea común de tener un futuro para las nuevas generaciones. La economía social, la economía pública y la economía del lucro con responsabilidad social se tienen que articular para construir sociedades más justas donde nadie quede atrás.

Pablo Tissera (Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Córdoba).

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.