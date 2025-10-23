Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El consumo sigue a los tumbos: Supermercados, shoppings y mayoristas, con magras cifras

Publicado

Imagen ilustrativa. (Foto: R. González/ NA. / Archivo)

El consumo sigue muy debilitado en sectores claves como supermercados, shoppings y autoservicios. El INDEC informó que, en agosto último, las ventas en supermercados sufrieron su quinta caída mensual consecutiva y tocaron un nuevo mínimo de 2025. En ese sector, la facturación, a precios constantes, retrocedió 0,2% respecto de julio. El dato de la serie desestacionalizada fue el más bajo desde diciembre del año pasado.

Pero a nivel interanual, las ventas subieron 0,3%. Los principales incrementos fueron en indumentaria, carnes y panadería.

En el otro extremo, en términos reales cedió fuerte el consumo de productos electrónicos, frutas y verduras, y artículos de limpieza.

Turismo

En cuanto a los medios de pago, solo se observó un aumento en “otros medios de pago”, que incluye por ejemplo los que se hacen con transferencia o QR; los mismos representaron el 13,3% del total y casi igualaron el peso del uso del efectivo, que fue el que más cayó.

Las compras con tarjetas también se ubicaron detrás de las de agosto de 2024.

Epec

En tanto, las ventas en autoservicios mayoristas treparon 1% mensual y cortaron una racha de cuatro caídas seguidas. Pero el nivel sigue estando cerca de mínimos históricos desde que hay registros.

De manera anual, las ventas en estos establecimientos arrojaron un hundimiento de 8,4%. El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Los consumos que más cayeron aquí fueron los de electrónicos, frutas y verduras, y lácteos.

Columnistas

Mientras tanto, en shoppings el consumo sufrió una merma interanual del 1,9%. En este segmento, hubo bajas reales en electrónicos e indumentaria.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Diez detenidos de una megabanda que ingresaba droga con drones a Bouwer

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló una megabanda que introducía droga, celulares y cables USB en el complejo Penitenciario de Bouwer, en Córdoba Capital....

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Apresaron en un country a un peligroso delincuente tucumano que estuvo prófugo durante dos años

Gustavo Sergio Tripolone, uno de los delincuentes más peligrosos de Tucumán, fue capturado en un country de Córdoba Capital luego de más de dos...

Hace 6 días

Noticias

Más deuda: Bancos de Estados Unidos negocian préstamo de USD20.000 millones a Argentina con respaldo de “activos”

Bancos como JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs y Citigroup están en conversaciones con el Tesoro de los Estados Unidos para otorgar un “préstamo...

Hace 6 días

Noticias

Paul Krugman, Nobel de Economía, advierte que la ayuda de EE.UU. es para favorecer a inversores “amigos” de Bessent

Paul Krugman, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2008, criticó el acuerdo financiero entre Argentina y Estados Unidos, mediante su columna...

Hace 6 días