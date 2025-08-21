Conéctate con nosotros

El consumo se contrajo en mayoristas y registró leve suba en supermercados en junio

Un supermercado Disco. (Foto: Gentileza).

Las ventas de supermercados registraron una leve mejora de 0,2% mensual en junio, mientras  que en mayoristas cayeron 1,8%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En junio, el Índice de ventas totales en supermercados a precios constantes registró un aumento de 0,8% respecto a igual mes de 2024.

El acumulado enero-junio de 2025 presenta una variación creciente de 4,0% respecto a igual período de 2024. En tanto, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento de 0,2% respecto al mes anterior.

En cuanto a los medios de pago, el 15,6% de las ventas totales fueron; 27,2% con tarjeta de débito; 45,7% con tarjetas de crédito; y otros medios de pago como QR representó 11,6% del total.

En tanto. el Índice de ventas totales en autoservicios mayoristas a precios constantes registró en junio una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presentó una caída de 6,5% respecto a igual período de 2024.

En junio, el índice de la serie desestacionalizada mostró una caída del 1,8% respecto al mes anterior. En centros de compras, las ventas mostraron un incremento de 27,8% en junio respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar en el segundo trimestre tuvieron una variación positiva de 61,3% respecto al mismo trimestre del año anterior. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una suba de 94,9% respecto a igual período de 2024.

Los artículos con mayor volumen de cantidades vendidas fueron pequeños electrodomésticos, teléfonos celulares, televisores, TV LED, smart TV, LCD, calefactores y estufas eléctricos y caloventores, lavarropas, calefones y termotanques, calefactores y estufas a gas, equipos de audio, heladeras con y sin freezer y cocinas eléctricas, hornos eléctricos y microondas.

Las ventas de electrodomésticos y artículos para el hogar se pueden discriminar según el medio de pago con el que se realizan, los cuales comprenden efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito u otros medios de pago como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift cards y ticket canasta, entre otros.

En el segundo trimestre, el 11,7% de las ventas totales se realizó en efectivo; 10,9% con tarjeta de débito; 58,4% con tarjeta de crédito; y el 18,9% del total con otros medios como QR y cuponeras.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

