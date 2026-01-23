El consumo no repunta: En noviembre las ventas en supermercados cayeron 3,8% respecto a octubre

Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según el informe del INDEC, las ventas totales a precios constantes en supermercados registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual: cayó 3,8% contra octubre de 2025. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023. Sin embargo, en el acumulado del año la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.

Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que en el resto cayó.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre del 2024. El detalle de los datos dados a conocer por el INDEC es el siguiente:

-Pagos con efectivo: más de $359 millones (aumento de 20,8% interanual).

-Pagos con tarjeta de débito: más de $557 millones (aumento de 22,1% interanual).

-Pagos con tarjeta de crédito: más de $986 millones (aumento de 13,7% interanual).

-Otros medios de pago: más de $307 millones (aumento de 52% interanual).

SHOPPINGS

En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%). En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).

MAYORISTAS

Por último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%. Así, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024.

Los detalles del informe son los siguientes:

-Pagos con efectivo: más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual).

-Pagos con tarjeta de débito: más de $55 millones (caída de 14,7% interanual).

-Pagos con tarjeta de crédito: más de $98 millones (aumento de 7,7% interanual).

-Otros medios de pago: más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

