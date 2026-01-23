Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

El consumo no repunta: En noviembre las ventas en supermercados cayeron 3,8% respecto a octubre

Publicado

Un supermercado Disco. (Foto: Gentileza).

Las ventas en los autoservicios mayoristas, supermercados y centros de compras disminuyeron en noviembre contra el mismo mes del 2024, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Según el informe del INDEC, las ventas totales a precios constantes en supermercados registraron una caída del 2,8% interanual. Lo mismo ocurrió con la medición mensual: cayó 3,8% contra octubre de 2025. Este último dato fue la mayor caída desde diciembre de 2023. Sin embargo, en el acumulado del año la variación se ubicó en terreno positivo y subió 2,2% respecto a igual período de 2024.

Lo cierto es que desde que inició el 2025 la tendencia se consolidó hacia abajo: solamente cuatro meses terminaron con variaciones positivas -enero (1,6%), febrero (0,7%), marzo (1,4%) y octubre (1,8%)- mientras que en el resto cayó.

Turismo

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $2.211 millones, lo que representó un incremento de 21,2% respecto a noviembre del 2024. El detalle de los datos dados a conocer por el INDEC es el siguiente:

-Pagos con efectivo: más de $359 millones (aumento de 20,8% interanual).

-Pagos con tarjeta de débito: más de $557 millones (aumento de 22,1% interanual).

-Pagos con tarjeta de crédito: más de $986 millones (aumento de 13,7% interanual).

-Otros medios de pago: más de $307 millones (aumento de 52% interanual).

SHOPPINGS

En cuanto a los centros de compras, las ventas aumentaron en la medición interanual (+17,3%) aunque disminuyeron contra octubre (-2,3%). En concreto, alcanzaron los $572 millones a precios corrientes y $6.587 millones a precios constantes.

Las ventas promedio por m2 se ubicaron en $554.631, mientras que el promedio de venta fue de $108.076 millones por local.

Entre los rubros de mayor consumo se ubica la indumentaria, calzado y marroquinería (39,3%), seguido del patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%) y ropa y accesorios deportivos (12,3%).

Mackentor

MAYORISTAS

Por último, en los autoservicios mayoristas las ventas a precios constantes disminuyeron 8,3% interanual, mientras que en la medición mensual aumentó 1,3%. Así, el acumulado de los once meses del año cayó 7,7% contra el mismo período del 2024.

A precios corrientes, las ventas sumaron más de $356 millones, lo que representó un incremento de 13,3% respecto a noviembre del 2024.

Telecom

Los detalles del informe son los siguientes:

-Pagos con efectivo: más de $83 millones (aumento de 1,9% interanual).

-Pagos con tarjeta de débito: más de $55 millones (caída de 14,7% interanual).

-Pagos con tarjeta de crédito: más de $98 millones (aumento de 7,7% interanual).

-Otros medios de pago: más de $119 millones (aumento de 55,2% interanual).

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Tres detenidos por el crimen de “El Francés” Viarnes: Logística previa y vínculos religiosos

Tres personas fueron detenidas acusadas del crimen de Juan Francisco “El Francés” Viarnes, el hombre con pasado vinculado a causas resonantes de narcotráfico y...

Hace 6 días

Noticias

A toda maquina: El gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la reforma laboral y la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la...

Hace 3 días

Noticias

España: Primeras hipótesis apuntan a la rotura de una soldadura en la vía como causa del accidente ferroviario que provocó al menos 40 muertos

La investigación del accidente ferroviario registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), España,  apunta a una falla en la soldadura de la vía como posible...

Hace 3 días

Noticias

Foro de Davos: La agenda de Milei incluye una reunión con un inversionista británico

El presidente Javier Milei partió a Zurich, Suiza, para participar desde este martes en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor...

Hace 3 días