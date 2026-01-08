El comercio con Brasil dejó un rojo de USD5.224 millones en 2025

La balanza comercial con Brasil dejó un déficit de US$5.224 millones en 2025, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En diciembre del año pasado se había producido un saldo positivo de apenas US$26 millones que sirvió para frenar 17 meses consecutivos de cifras negativas.

El resultado de diciembre se dio en un escenario donde el intercambio bilateral “fue de US$ 2109 millones en diciembre, un 16,9% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2024”, caída explicada por el retroceso simultáneo de ambos flujos comerciales.

El informe técnico precisa que “las ventas argentinas a Brasil cayeron en diciembre de 2025 un 14,1% con respecto a diciembre de 2024”, acumulando así su “sexto mes consecutivo con baja al sumar US$1.068 millones”.

Por otro lado, las compras desde el país vecino “fueron de US$1.042 millones”, que representó “una merma interanual del 19,6%” y una reducción del 15,3% respecto a noviembre de 2025. Así, el superávit para Argentina fue de US$ 26 millones, el primero luego de 17 meses en tojo.

La entidad detalló que la caída de los envíos locales (14,1%) “correspondió principalmente a vehículos automotores de pasajeros, leche, crema de leche y lácteos y partes y accesorios de vehículos automotores”.

En cuanto a las importaciones desde Brasil, el retroceso del 19,6% se explicó, principalmente, por la disminución de partes y accesorios vehículos automotores, vehículos automotores de pasajeros, motores de pistón, vehículos de carretera y minerales de hierro y sus concentrados.

