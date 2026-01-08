Conéctate con nosotros

El comercio con Brasil dejó un rojo de USD5.224 millones en 2025

Un Fiat Cronos producido en Argentina. La debilidad de las exportaciones automotrices impactó en la balanza comercial con Brasil. (Foto: Prensa).

La balanza comercial con Brasil dejó un déficit de US$5.224 millones en 2025, según datos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). En diciembre del año pasado se había producido un saldo positivo de apenas US$26 millones que sirvió para frenar 17 meses consecutivos de cifras negativas.

El resultado de diciembre se dio en un escenario donde el intercambio bilateral “fue de US$ 2109 millones en diciembre, un 16,9% inferior al valor obtenido en el mismo mes de 2024”, caída explicada por el retroceso simultáneo de ambos flujos comerciales.

El informe técnico precisa que “las ventas argentinas a Brasil cayeron en diciembre de 2025 un 14,1% con respecto a diciembre de 2024”, acumulando así su “sexto mes consecutivo con baja al sumar US$1.068 millones”.

Por otro lado, las compras desde el país vecino “fueron de US$1.042 millones”, que representó “una merma interanual del 19,6%” y una reducción del 15,3% respecto a noviembre de 2025. Así, el superávit  para Argentina fue de US$ 26 millones, el primero luego de 17 meses en tojo.

La entidad detalló que la caída de los envíos locales (14,1%) “correspondió principalmente a vehículos automotores de pasajeros, leche, crema de leche y lácteos y partes y accesorios de vehículos automotores”.

En cuanto a las importaciones desde Brasil, el retroceso del 19,6% se explicó, principalmente, por la disminución de partes y accesorios vehículos automotores, vehículos automotores de pasajeros, motores de pistón, vehículos de carretera y minerales de hierro y sus concentrados.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

