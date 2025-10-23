El CEO del JP Morgan encabezó encuentro en el Teatro Colón: Macri y empresarios dieron el presente

El CEO del JP Morgan, Jamie Dimon, junto a la primera plana de Wall Street, encabezó hoy un encuentro privado en un salón exclusivo del Teatro Colón, donde también estuvieron empresarios y dirigentes locales, como el ex presidente Mauricio Macri.

Del encuentro participaron el ex primer ministro del Reino Unido y secretario del banco, Tony Blair; la ex secretaria de Estado de los Estados Unidos y socia de la entidad, Condoleezza Rice; el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín; y el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain, entre otros, según pudo constatar la agencia Noticias Argentinas.

En representación del gobierno estuvo el viceministro de Economía, José Luis Daza, que fue el último en llegar.

La actividad se enmarca en el encuentro anual del organismo en Buenos Aires y que podría propiciar mañana un encuentro de Dimon con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Entre los presentes también estuvieron Amin Nasser, directivo de Saudi Aramco, una de las petroleras más grandes del mundo.

El encuentro del JPMorgan, uno de los bancos que participa de la recompra de bonos que anunció la Casa Rosada, tiene un enfoque a nivel global, aunque las elecciones que están próximas a desarrollarse en la Argentina lograron colarse.

En un breve diálogo con la prensa, Mauricio Macri aseguró que espera “lo mejor” para las elecciones legislativas del próximo domingo, en la que su partido, el PRO, jugará en alianza con La Libertad Avanza (LLA).

De 69 años, Dimon es uno de los banqueros más influyentes a nivel global. En la crisis financiera de 2008, Dimon gui​​ó al banco para sortear el colapso del mercado mejor que otros de sus rivales. Eso reforzó su reputación positiva en Wall Street y, bajo su dirección, se expandió, integró operaciones tecnológicas y aumentó su rentabilidad.

Dimon arrancó su carrera en American Express y trabajó en Travelers Group y Citigroup. En 2004 asumió como director de Bank One, y tras la fusión con JPMorgan Chase en 2004, quedó a cargo de la entidad resultante. Desde 2005 es el CEO de JPMorgan Chase.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.