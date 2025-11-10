El caso Mackentor como antecedente directo de la causa de los Cuadernos

Existe una conexión directa entre el caso Mackentor y la Causa de los Cuadernos: La matriz de corrupción en la obra pública.

En el Mackentor se ha probado judicialmente y se han declarado nulidades de actos jurídicos de vaciamiento de Mackentor y de actos judiciales de encubrimiento del vaciamiento. Pero lo realmente importa es que en el caso Mackentor aparece una matriz de corrupción en la obra pública anterior a la dictadura militar, que fue desarrollada y ampliada en su impunidad por el Terrorismo de Estado.

Por eso Mackentor renuncio a la Cámara Argentina de la Construcción y esa renuncia en el año 1973 fue decisiva para el bando militar de Luciano Benjamín Menéndez, que declaró a Mackentor como sostén financiero de la subversión. En la causa de los Cuadernos aparece la misma arquitectura de robo desde el poder del Estado. La diferencia con el vaciamiento de Mackentor durante el Terrorismo de Estado son los modos y las formas. El núcleo de la corrupción es el mismo: Sobreprecios, sobrecostos, sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado.

Las operaciones de Daniel Muñoz, secretario de Néstor Kirchner comprando propiedades en New York y Miami son muy parecidas a las de Supercemento S.A cuando se apodera de OSN (Obras Sanitarias de la Nación) y logra rescindir contratos ganados a través de licitaciones públicas por Mackentor y readjudicar a su favor el que corresponde a la obra del Segundo Acueducto Villa María-San Francisco.

En la democracia argentina se ha mantenido el mismo sistema de corrupción que no solo comprende la obra pública, sino que también alcanza a los servicios públicos. Es un sistema de corrupción que va más allá de las izquierdas y derechas. Es un sistema de corrupción que tuvo y tiene impunidad judicial. Lo más grave es que aún tiene un aval social silencioso, porque somos una sociedad muy débil en relación con la corrupción. En ese sentido, para el argentino el éxito sigue borrando la corrupción.

Por último, como apoderado de la causa Mackentor, me voy a comunicar a los fiscales de la causa Cuadernos para ofrecerles los antecedentes de este caso, que tiene conexidad objetiva con los hechos de corrupción que se están considerando.

