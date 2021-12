El brote de las fiestas de egresados: Hay 154 casos de Covid-19 y más de 800 aislados

El brote de las fiestas de egresados ya suma 154 casos de Covid-19 y el Ministerio de Salud de la provincia espera la confirmación del Instituto Malbrán para confirmar que se trata de la variante Ómicron. En principio, en los estudios que se hicieron en el laboratorio central de Córdoba, “los casos positivos no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permiten decir que son compatibles con variante Ómicron”, explicó el ministro de Salud, Diego Cardozo. Por este brote, hay, además, unas 800 personas aisladas.

Cabe recordar, que los colegios afectados por el brote son el Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, la Escuelas Pías, el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y el San Ramón Nonato. Las cuatro instituciones educativas debieron suspender las actividades presenciales, a la par que Salud inició un rastreo epidemiológico.

Los contagios se iniciaron el martes pasado y se fueron expandiendo a través de los encuentros en los que participaron los infectados. La primera fiesta habría sido la de egresados del Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

También se dio a conocer un nuevo brote en la localidad de Monte Cristo con 39 casos positivos y 70 personas aisladas. Los infectados se produjeron luego de una fiesta de egresados en el local Mi Granja, donde participaron alrededor de 600 personas.

Es por eso que ahora la Municipalidad de Monte Cristo decidió suspender varias actividades en la ciudad por un lapso de siete días. La medida alcanza a actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas por el municipio.

Al mismo tiempo, también quedaron cancelados actos, fiestas y eventos de concurrencia masiva en espacios públicos y privados. “A tal fin, se suspenden este tipo de actividades en clubes, salones de fiesta y pubs”, agregaron oficialmente.

Según el reporte semanal del Ministerio de Salud, se puede observar un incremento de casos de coronavirus de un 16% en la provincia durante los últimos siete días. “En la semana se notificaron 112 casos más que la semana anterior, lo que representa un incremento del 16 por ciento de casos en la provincia entre las semanas 48 (705 casos) y 49 (817)”, detalla

A la par del brote de las fiestas de egresados, el la cartera sanitaria confirmó este miércoles 15 de diciembre, que se notificaron 520 nuevos casos de Covid-19 de los cuales 362 corresponden a Córdoba capital y 158 al interior. Es la cifra más elevada de contagios en este mes. Ahora, desde el inicio de la pandemia, Córdoba reúne 524.772 positivos.



La distribución de infectados por departamentos durante la jornada de ayer, fue la siguiente:

-Calamuchita: Los Reartes 1; Santa Rosa de Calamuchita 9; Villa del Dique 1; Villa General Belgrano 1.

-Colón: Colonia Caroya 15; Jesús María 1; La Calera 1; Malvinas Argentinas 2; Mendiolaza 3; Río Ceballos 16; Saldán 3; Salsipuedes 3; Unquillo 6; Villa Allende 10; sin datos de localidad 2.

-Cruz del Eje: Ciudad de Cruz del Eje 5.

-General Roca: Jovita 1.

-General San Martín: Tío Pujio 1.

-Ischilín: Deán Funes 1.

-Juárez Celman: La Carlota 1.

-Marcos Juárez: Arias 1; Corral de Bustos 1; Guatimozín 1; ciudad de Marcos Juárez 2.

-Minas: San Carlos Minas 1.

-Presidente Roque Sáenz Peña: Laboulaye 1.

-Punilla: Bialet Massé 1; Capilla del Monte 3; Huerta Grande 1; La Falda 1; Tanti 1; Villa Carlos Paz 2.

-Río Cuarto: Las Higueras 1; Ciudad de Río Cuarto 5.

-Río Primero: La Puerta 1; Monte Cristo 4; ciudad de Río Primero 1; Villa Santa Rosa 1; sin datos de localidad 3.

-Río Segundo: Laguna Larga 1; Pilar 3.

-San Alberto: Arroyo Los Patos 1; San Vicente 1; sin datos de localidad 1.

-San Javier: Villa de Las Rosas 1; Villa Dolores 9.

-San Justo: Arroyito 2; Las Varillas 1; Marull 2; San Francisco 6; Tránsito 1.

-Santa María: Alta Gracia 1; Anisacate 1; Malagueño 2; Toledo 3; Villa Parque Santa Ana 1.

-Tercero Arriba: Río Tercero 1.

-Totoral: Cañada de Luque 1; Sinsacate 1.

-Unión: Bell Ville 1; Canals 1; Viamonte 1.

Mientras que este miércoles se notificó un fallecimiento por Covid-19 en la provincia de Córdoba, correspondiente a un hombre de 65 años, oriunda de Deán Funes, quien presentaba enfermedades previas. Hasta la fecha, se han producido en total 7.050 decesos por esta causa.

>> OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS COVID-19 PARA ADULTOS

Se encuentran internadas 41 personas en camas de unidades para adultos Covid-19, lo que representa el 1,1% del total de camas en la provincia de Córdoba.

Del total de personas internadas en camas críticas, 11 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa un 26,8% del total.

—