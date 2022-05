Reservas: El BCRA compró USD110 millones y suma USD630 millones en mayo

El Banco Central (BCRA) cerró este lunes su participación en el mercado cambiario con compras netas por US$ 110 millones y acumula US$ 630 millones en lo que va de mayo, el mayor volumen para un inicio de mes desde hace un año.

La última vez que el Central había comprado un volumen similar en sólo seis jornadas fue a mediados de julio de 2021, cuando se hizo de US$ 600 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Este lunes, el dólar mayorista cerró a $ 116,55 para la compra y $ 116,75 a la venta por unidad, 45 centavos arriba del cierre del la semana pasada, en una jornada en la que se negociaron US$ 226,74 millones en el segmento contado y US$ 107 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

“El BCRA terminó la primera rueda de la semana con compras por más de US$ 110 millones. En mayo lleva adquiridos unos US$ 630 millones y el acumulado anual alcanza ahora unos US$ 740 millones”, señaló Gustavo Quintana, analista de PR Cambios.

El período entre marzo y julio son los meses del año de mayor ingreso de divisas al país por la cosecha del complejo sojero y agroexportador, y el momento en el que la autoridad monetaria busca sumar reservas ante el requisito del programa presentado ante el FMI, de acumular US$ 5.800 millones a final del año.

En ese sentido, si bien el Central pudo acumular US$ 740 millones del balance cambiario en lo que va del año se trata de una cifra significativamente menor a los US$ 4.239 millones de igual período en 2021.

La combinación de un aumento en los precios internacionales -sobre todo los de la energía-, la reapertura de actividades ligadas al turismo y el pago de deudas financiera de empresas con un menor volumen de exportación agrícola impidieron al BCRA sumar reservas, hasta este mes.

El objetivo del Central es empezar a dar vuelta los resultados en las próximas semanas y aprovechar un probable aumento de las liquidaciones del agro, que se encuentran retrasadas.

De hecho, aunque los valores de exportación del agro alcanzaron valores récord en el primer cuatrimestre (casi US$ 11.100 millones contra US$ 9.755 millones de igual período en 2021), los volúmenes exportados se vieron reducidos al inicio de la cosecha gruesa por problemas logísticos en algunas zonas de la zona núcleo y conflictos gremiales.

Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la recaudación de derechos de exportación se redujo 22% en abril de 2002 contra abril de 2021 y 9,6% en el acumulado de los primeros cuatro meses de 2022 “producto de menores registros de cantidades exportadas y conflictos gremiales que afectaron al normal funcionamiento del sector agroexportador”.

> Con información de TÉLAM.

