El básquet cordobés en la cima: Rubén Magnano ingresará al Salón de la Fama de la FIBA

“Para un entrenador es extremadamente grato sentir el reconocimiento”, supo decir Rubén Magnano luego de revelar hace unos años que Alejandro Montecchia le había regalado una réplica de la medalla olímpica de Atenas 2004, un premio reservado solo para jugadores.

Hoy, la Federación Internacional de Básquetbol finalmente decidió impartir justicia y poner en lo más alto del básquet mundial al entrenador cordobés. Es que Magnano fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la FIBA, uno de los reconocimientos más importantes en el deporte mundial y del que forman parte una elite de grandes leyendas.

El acto, informaron desde FIBA, se celebrará el 18 de junio de manera virtual debido al contexto actual que impuso el coronavirus.

El líder de la Generación Dorada integrará la camada 2020, junto a 18 íconos del básquet mundial en los que se destacan Steve Nash (Canadá), Svetislav Pesic (Serbia) y Alexander Volkov (Ucrania).

Nash, hoy entrenador de Brooklyn Nets en la NBA, fue base en el Mundial de Toronto 1994 y capitán de Canadá en los Juegos Olímpicos de 2000 en Sídney. Fue, además, MVP de la FIBA Americup 1999 en Puerto Rico, en el subcampeonato que conquistó su país. En la NBA fue MVP en 2005 y 2009 siendo base estrella de Phoenix Suns.

Por su parte, Pesic es considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, tras haber alcanzado en la Selección de Yugoslavia el título de EuroBasket en 1993, el EuroBasket 2001 y el Mundial de Indianápolis 2002.

En tanto, Volkov es una de las figuras célebres de Ucrania, jugó para la Unión Soviética en el título de EuroBasket 1985 en Alemania y la medalla de oro olímpica en Seúl 1998. Además, jugó de 1989 a 1992 en Atlanta Hawks de la NBA tras una carrera estelar en Europa.

Por detrás de las luces internacionales, aparece Magnano, un entrenador que está a la altura de esos grandes íconos. Dirigió al seleccionado argentino en el subcampeonato mundial de 2002, ganándole al Dream Team por primera vez en la historia, y llevó a la Albiceleste a lo más alto cuando conquistó el oro olímpico en Atenas 2004 (venciendo por segunda vez al Dream Team).

Además, el estratega cordobés es uno de los más ganadores del país ya que con Atenas consiguió cuatro títulos de Liga Nacional (1992, 1998, 1999 y 2009), dos de Liga Sudamericana (1993 y 1994), dos del Sudamericano de Clubes (1997 y 1998) y un Panamericano de clubes en 1996.

Magnano se suma así a la lista de argentinos integrantes del Salón de la Fama de la FIBA, conformada por los ex basquetbolistas Oscar Furlong (Clase 2007), Ricardo González (Clase 2009) y Fabricio Oberto (Clase 2019), el técnico Jorge Canavesi (Clase 2016) y el dirigente Luis Martín (Clase 2009).

El ingreso al Salón de la Fama marca un antes y un después en la historia, porque es un logro que reconoce no solo a la persona sino también al resto de los entrenadores argentinos, por lo mucho que hicieron en las últimas décadas y porque se merecen que se los escuche y respete más en el mundo.

Además de los mencionados, señala FIBA en su sitio oficial, que integran el Salón de la Fama FIBA 2020 la medallista de oro olímpica Modestas Paulauskas (Lituania); Jure Zdovc (Eslovenia); Mieczyslaw Lopatka (Polonia); el nueve veces campeón de la liga japonesa Kenichi Sako (Japón); Isabelle Fijalkowski (Francia); Agnes Nemeth (Hungría), la subcampeona del Mundial Femenino FIBA, Park Shin-ja (Corea) y la entrenadora ganadora de la medalla de oro olímpica de 1996 Tara VanDerveer (Estados Unidos).

Las 12 leyendas que ingresarán al Salón de la Fama provienen de 12 países distintos y se combinaron para ganar, señala FIBA, “cinco medallas de oro olímpicas y cinco Copas del Mundo. Representaron seis medallas olímpicas, 10 podios de la Copa del Mundo, 20 medallas de la Copa Continental, 70 coronas de competiciones nacionales de clubes y 11 títulos de competiciones internacionales de clubes”.

