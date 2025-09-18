Conéctate con nosotros

El Banco Central vendió US$379 millones para contener al dólar oficial que tocó los 1500 pesos

Publicado

(Imagen Ilustrativa)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió un total de US$379 millones de las reservas que posee, como producto de la escalada del dólar mayorista. De esta manera, el BCRA volvió a intervenir en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC)  para contener a la divisa y superó por siete veces la cantidad de reservas que usó ayer, que fueron US$53 millones. Así, las reservas del Central volvieron a bajar y quedaron en $39.407 millones al cierre del jueves.

Sumado a las que vendió el miércoles, se registró un saldo negativo total de US$432 millones para contener al mayorista en el sistema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El techo de la banda se actualiza diariamente a un ritmo de 1% mensual desde que se anunció la salida del cepo, a mediados de abril. Actualmente, ese techo está posicionado en los $1.474,83, mientras que queda en $948,76 para el piso.

Más temprano, la entidad presidida por Santiago Bausili comenzó a publicar el valor de las bandas en su página oficial.

Dentro de la jornada de este jueves se operaron alrededor de US$590 millones en el mercado mayorista, según indican expertos del mercado.

Por otro lado, el dólar oficial o minorista que ofrece el Banco Nación alcanzó los $1.500 y en algunos bancos inclusive superó ese número.

Sobre el cierre de la rueda se posicionó en los $1.495, con un incremento de $10 respecto al cierre del miércoles. En los bancos, el promedio se ubicó entre los $1.495 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.510.

Por su parte, el blue se cotizaba en los $1.500, lo que marcó una suba de 0,7% en la jornada.

En la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.540,83, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 3,6% hasta los $1.554,52.

Con respecto a los mercados, tanto las acciones como los bonos se desplomaron, con pérdidas de más de 14%. El riesgo país superó los 1.400 y se posicionó en 1.453 puntos básicos, una suba de 24,5% en el día.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

