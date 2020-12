El Banco Central compró ayer US$ 125 millones y en las últimas once ruedas las reservas subieron más de US$300 millones

El Banco Central (BCRA) compró ayer US$ 125 millones en el mercado mayorista de cambios, un monto al que no llegaba desde el 31 de mayo pasado. De esta forma. la entidad monetaria acumula 11 jornadas consecutivas con una posición compradora, en las que sumó más de US$ 300 millones a las reservas, señalaron a Télam fuentes del mercado.

Según los últimos datos oficiales, el BCRA compró US$ 156 millones entre los días 3 y 15 de diciembre, aunque operadores de mercado estiman que la autoridad monetaria siguió con su racha compradora y se hizo de más de US$ 170 millones en los últimas cuatro jornadas.

La dinámica se vio reflejada en el dato de reservas internacionales, que cerraron ayer en US$ 38.899 millones, unos US$ 248 millones más que el pasado jueves 3 de diciembre cuando comenzó su racha de compras de divisas en el mercado de cambios, según datos oficiales.

La última vez que el BCRA había hilvanado tantos días seguidos de compras netas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) fue hace cinco meses cuando, luego de restringir fuertemente la venta de divisas a importadores, alcanzó 12 días de compras por un total de US$ 1.051 millones entre el 31 de mayo y el 16 de junio.

"Es una buena noticia. Creo que tiene que ver tanto con que ya empieza a salir la cosecha grande de trigo y maíz y que hay un mayor control de importaciones en relación a los meses anteriores, sobre todo de acceso al mercado cambiario", dijo a Télam Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina.

Tras señalar que "es una realidad que hubo una corrida cambiaria estos últimos meses y que, en algún momento tiene que parar", Rajnerman dijo "es un hecho que no puede durar indefinidamente porque no se puede estar todo el tiempo adelantando importaciones y pateando exportaciones".

"Ojalá hayamos llegado a ese punto. Faltan datos para saberlo y, sobre todo, faltan días y volumen de operaciones", concluyó el especialista.

Vale recordar que, en los últimos cinco meses, el Banco Central debió vender cerca de US$ 5.000 millones en el mercado para sostener su política de depreciación del tipo de cambio en línea con la inflación, y así evitar una desvalorización excesiva de la moneda.

Por eso mismo, la acumulación de jornadas consecutivas de compra de divisas es mirada como una señal de alivio ante meses de turbulencias cambiarias que llevaron, incluso, a que las brechas con las cotizaciones del dólar superaran largamente el 100%.

Otros factores que podrían explicar esta tendencia compradora del BCRA son la combinación de los dólares bursátiles -Contado Con Liquidación (CCL) y Dólar MEP- con cotizaciones estables e incluso por debajo del "dólar solidario" y una mayor demanda estacional de pesos de empresas y personas para pago de aguinaldos y compras de fin de año.

Puntualmente, el CCL cerró hoy su cotización en $139,80 y el MEP en $138,81, lo que implica que ambos dólares caen en su cotización 5,6% y 4,0% en lo que va de diciembre respectivamente, mientras que el "solidario" cerró hoy en $145,61, un 2% por sobre el precio de principios de mes.

