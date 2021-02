El Banco Central acumuló casi US$ 600 millones en compras en el mercado de cambios en febrero

El Banco Central (BCRA) cerró la jornada de ayer con compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) por cerca de US$ 27 millones y, desde que comenzó febrero, sumó US$ 579 millones a sus reservas por la misma vía, de acuerdo con fuentes de mercado.

De esta forma, la autoridad monetaria acumuló en el mes compras en el mercado mayorista de cambios por más del triple de lo que había logrado en enero cuando, según datos del BCRA, había sumado US$ 157 millones por esa vía.

Por su parte, las reservas internacionales cerraron el día en US$ 39.519 millones, unos US$ 12 millones más que ayer y US$ 4 millones más que a principios de febrero.

Según el analista de mercado y operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, el Banco Central lleva una semana de "compras netas por unos US$ 132 millones, totalizando hasta ahora en el mes unos US$ 579 millones", en una jornada en la que operaron US$ 209,9 millones en el mercado de contado y US$ 1.550 millones en el mercado de futuros Rofex.

"Con la suba de hoy (por ayer), el tipo de cambio mayorista acumula un aumento de sesenta y un centavos, un ajuste mayor al de la semana pasada, con una rueda pendiente para su finalización", aseguró Quintana, tras el cierre de dólar a $ 89,75 por unidad en el mercado mayorista.

Vale recordar que, después de haber ajustado el tipo de cambio a un ritmo del 3,1% mensual en enero, el Gobierno anunció que pretendía desacelerar ese ritmo para alcanzar una meta de devaluación anual cercana al 25%.

“Tenemos un objetivo de tipo de cambio de fin de año, un tipo de cambio de referencia, con un promedio de $102,40 en el mes de diciembre. Eso lo que implica es una pauta de depreciación del tipo de cambio nominal, a lo largo de todo el año, de alrededor del 25%", aseguró a mediados de febrero el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Esta depreciación anual es consistente con el objetivo de reducción de inflación de alrededor de cinco puntos porcentuales”, agregó el ministro.

Con una jornada por delante para cerrar febrero, el ritmo de devaluación mensual fue del 2,8%, luego de pasar de $ 87,6 a principios de mes para llegar hoy a los $ 89,75 por dólar.

Por otra parte, las brechas con las cotizaciones paralelas del dólar y el mayorista está en sus niveles más bajos desde fines de abril luego de que el Dólar MEP cerrara hoy en $141,92 (58,13%) y el Dólar CCL en $145,43 (62,04%).

En lo que respecta al mercado informal, el "blue" tocó hoy los $143 por dólar, su precio más bajo desde mediados de septiembre.

