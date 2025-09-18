Conéctate con nosotros

El banco británico Barclays advierte que la economía argentina “está bajo presión” y necesita “un cambio macroeconómico convincente”

Publicado

Imagen del BCRA.

El banco británico Barclays advirtió que el régimen cambiario en Argentina “está bajo presión” y consideró que en adelante es necesario que el Gobierno se reoriente hacia “un cambio macroeconómico convincente”.

“El régimen cambiario está bajo presión. La lenta actividad económica, las tasas reales muy altas y las bajas reservas ya sugerían que Argentina necesita una moneda más débil, lo que pone en duda la credibilidad del techo cambiario”, señaló Barclays.

La entidad financiera analizó en un reporte que el gobierno de Javier Milei “parece estar priorizando la estabilidad cambiaria de cara a las elecciones intermedias de octubre”.

“En nuestra opinión, las probabilidades de una disminución de las reservas en este contexto son altas”, remarcó.

Barclays sostuvo que “un régimen cambiario funcional que estimularía la actividad económica y permitiría la acumulación de reservas está cerca. Dicho régimen podría generar un ciclo de retroalimentación positiva”.

Asimismo, analizó que “la distribución de probabilidad de los escenarios políticos ha cambiado tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires” y consideró que “las posibilidades de Kicillof en 2027 parecen mayores que las percibidas antes de las elecciones de la Provincia de Buenos Aires”.

“Con mayores probabilidades para Kicillof en 2027, existe una mayor necesidad de un cambio macroeconómico convincente”, aseguró.

“Esto se debe a que, de lo contrario, a medida que se acercan las primarias de 2027, las conductas defensivas probablemente conspirarían contra una estabilidad frágil. Las expectativas de los inversores sobre un cambio político adverso podrían agravar el problema, ya que los agentes económicos dolarizan sus carteras y posponen el consumo y la inversión anticipadamente”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

