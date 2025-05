El árbol de la política

Un conflicto político estalló entre Villa Allende y ciudad de Córdoba, un conflicto pequeño, si se quiere. Es un conflicto que tiene que ver con el árbol, con un solo árbol, un quebracho blanco.

En realidad, es el último quebracho blanco de una región que no hace más de 100 años era un bosque de quebrachos, algarrobos, cina cina, cocos, molles y mistoles que cubrían el pedemonte de las sierras chicas.

Algunas viejas urbanizaciones, al desmontar, dejaron solo a los algarrobos entre las casas. Se los puede ver en el barrio Villa Belgrano, hay más de 50 algarrobos ancianos por manzana.

Pero este solitario y último quebracho blanco se le ocurrió crecer (hace 250 años) en la traza donde ahora iría la ampliación de la ruta que va de Villa Allende al aeropuerto y como le molesta a la empresa del gobierno de Llaryora (Caminos de las Sierras) decidieron destruirlo, toparlo, sacarlo del medio.

El intendente Pablo Cornet fue consultado, y como también quiere llegar rápido al aeropuerto, mando a decir: que derriben el árbol. Es un estorbo para Villa Allende, según él.

Pero los vecinos dijeron otra cosa. Que el árbol merece vivir en su lugar y lo están defendiendo desde hace 3 meses. Y así surgió un conflicto político, chico, si se quiere, como un solo árbol en toda la Provincia. Y político porque el poder lo quiere talar, pero el pueblo no.

Todos conocemos la crisis ambiental que padece el mundo en esta época, el calentamiento global, la contaminación creciente, la crisis hídrica. Todos sabemos que la falta de árboles tiene que ver con esta situación. Por el desmonte que hemos realizado.

También sabemos, que el camino pasa por la transición energética y la recuperación de los bosques, montes y pastizales.

¿Qué puede valer un árbol triste, solitario y final? Un árbol de cien años (este tiene más del doble), según los científicos, durante su vida ha evaporado 2.5 millones de litros de agua a la atmósfera manteniendo la humedad; ha dispersado CO2 equivalente a la que contienen 18 millones de metros cúbicos de aire natural depurando el aire atmosférico; ha emitido 6.600 kg de oxígeno (O2) para la respiración de los hombres y los animales, por tanto, ha suministrado el aire para la vida de un humano durante veinte años; también ha fijado una cantidad enorme de calor equivalente a la combustión de 25.000 kilogramos de carbón enfriando el ambiente.

Pero todo esto no le importa al Gobernador Llaryora, a ellos solo se le cruzó un árbol en el camino, un viejo quebracho blanco, y lo quieren sacar del medio. No pueden considerar que pueden rodearlo gastando un poquitito más de dinero. Y no lo pueden hacer porque no lo ven.

Este conflicto refleja con claridad la ceguera ecológica del gobierno cordobés. Un gobierno que hace marketing de tener política ambiental que es solo un simulacro, una pose. Un gobierno que el año pasado quemó cientos de miles de quebrachos colorados en las laderas de las sierras de Cuniputo. Un gobierno que todos los años bate record en desmonte.

Con un Ministerio de Ambiente (que tampoco vio el árbol en el camino) que en realidad es un ministerio de negocios ambientales. Su principal programa es el de “economía circular”, en una provincia donde la recolección de basura es un negocio de grandes jugadores protegidos por el gobierno y donde solo se recicla en 5% del total de la basura urbana.

El Neoliberalismo solo ve en la crisis ecológica la posibilidad de nuevas oportunidades. Estas actitudes solo agravan la crisis y perdemos en simulaciones un tiempo que es crítico.

Este viejo árbol, defendido por cientos de vecinos anónimos, convocados por Guillermo Galiano y con la colaboración de la legisladora Luciana Echeverria, lograron afirmar un amparo judicial que detuvo la destrucción del quebracho cuando ya habían empezado a cortar sus raíces.

Los habitantes de sierras chicas defendemos el árbol no solo porque nos gusta, no es una cuestión de conservar el paisaje. Sabemos que con el árbol nos va la vida de nuestros hijos.

Hoy, con el árbol en las manos esperamos un poco de conciencia y menos de codicia.

* Dr. Medardo Ávila Vázquez. Coordinador de Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

