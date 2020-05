Por su 80° aniversario, el American Ballet realiza su primera gala online

El American Ballet Theatre, una de las compañías más prestigiosas del mundo, cumple ochenta años y los festeja subiéndose por primera vez al escenario virtual de internet. Transmitirá por su canal de YouTube Together tonight (Juntos esta noche), una producción especial con performances de sus bailarines e invitados destacados de la danza, entre ellos Julio Bocca, quien fuera figura de la compañía por treinta años.

La cita es este martes 12 de mayo, a las 20 horas, en https://www.youtube.com/AmericanBalletTheatre

Se trata de una presentación pregrabada en la que compartirán entrevistas, actuaciones pasadas, filmaciones históricas y la vida de la compañía a través del cine, la música y las nuevas coreografías. Entre lista de invitados, se encuentra Tony Bennett cantando "Fly Me to the Moon" a la coreografía adaptada de Jessica Lang (Let Me Sing Forevermore) interpretada en el Central Park por los solistas de Catherine Hurlin y Aran Bell, una pareja que está refugiándose en el lugar.

Together Tonight beneficiará a un fondo de ayuda para los artistas y otros trabajadores de la compañía, como equipo de producción, pianistas de ensayo y maestros, todos económicamente afectados por la crisis del COVID-19. Por eso, los espectadores, podrán hacer sus donaciones a lo largo de la jornada a través del sitio web: www.abt.org/TogetherTonight También habrá una subasta online de piezas únicas y experiencias virtuales exclusivas, por ejemplo bailarines que dan clases de cocina, entrenamientos especializados o lectura de cuentos infantiles. Los invitados pueden hacer sus ofertas desde el viernes 8 de mayo hasta el jueves 14 de mayo en la plataforma OneCause.

Argentinos en el American Ballet

Actualmente, la compañía cuenta con dos talentos nacionales. Por un lado, Herman Cornejo quien se destacada como bailarín principal de la compañía, donde entró en 1999. Por otro, Luciana Paris quien se desempeña como solista.

Ver esta publicación en Instagram

La leyenda argentina del ballet, Julio Bocca entró como primer bailarín al American Ballet Theatre en 1986 y permaneció hasta 2006.

Paloma Herrera ingresó en 1991 y con 19 años se convirtió en la primera bailarina más joven de la historia de la compañía. Se retiró en el escenario del coliseo neoyorquino en 2015. Hoy es la directora del Teatro Colón.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.