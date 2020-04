El alfonsinista Rossi desafió a Cornejo y le reclamó que la UCR apoye el impuesto a las grandes fortunas

El legislador provincial, Dante Rossi, uno de los principales referentes del radicalismo alfonsinista en la provincia, envió una carta al presidente del Comité Nacional de ese partido, el diputado nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo. Rossi asegura que si la UCR no apoya el impuesto a las grandes fortunas, una iniciativa impulsada por el peronismo, y con el que se espera recaudar unos 3 mil millones de dólares para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, “nos vamos a convertir en el partido que defiende los privilegios en la Argentina”.

Cabe recordar que el diario Clarín informó que tanto Cornejo como los titulares de los interbloques legislativos de Juntos por el Cambio, el cordobés Mario Negri, y el formoseño, Luis Naidenoff, tenían un documento critico para sostener la oposición al proyecto del PJ y sus aliados.

Dice el documento que “una propuesta de este tipo, bajo la apariencia de corregir desigualdades, esconde la construcción de un relato miope divorciado de la realidad”.

Agrega el documento que “la pretensión de introducir nuevos cambios tributarios en medio de la crisis actual y en ausencia de un programa integral de política económica carece de justificación razonable. El gobierno no ha presentado al Congreso el presupuesto de 2020. Se navega a ciegas. Se carecen de definiciones elementales dentro de las cuales se pueda encuadrar una medida de esa naturaleza”

Por su parte, Rossi expresa en respuesta a esta posición: “Advierto muchas veces que, los que conducen de manera cerrada el destino de la UCR, se sienten muy cómodos defendiendo las ideas del Pro y a los votantes que sustentan sus propuestas”.

Señala que “leer en Infobae al jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, expresar que “No se puede avanzar en un impuesto a un sector determinado cuando la política no da el ejemplo”, me deja anonadado. ¿Cuál es el ejemplo que no da la política?”

“Piden gestos a la clase política – y está bien- pero se oponen a que 12.000 argentinos, con enormes fortunas, puedan colaborar por única vez en generar un fondo para salir de la enorme crisis sanitaria y económica en la que nos encontramos”, se queja Rossi.

El legislador cordobés afirma que “la UCR tiene la obligación –una vez que pase la pandemia- de llevar adelante un debate horizontal y federal, que determine cuales son las ideas que representamos, a que sectores de la sociedad defendemos, que modelo de País anhelamos y cuál es nuestra ideología como fuerza política, y desde allí dirigir nuestros pasos a la construcción de una coalición con fuerzas políticas con las cuales coincidamos en el diagnóstico”.

Aclara más adelante que “no caigo en el facilismo en el que se nos quiere instalar, de que por las ideas que profesamos, o somos Kirchneristas o somos Juntos por el Cambio. Somos oposición y queremos una argentina distinta” y expresa que “durante cuatro años, como Ud. muchas veces lo ha señalado, hemos perdido la identidad como partido”.

Explica que “el radicalismo fue siempre una expresión de reivindicación de los derechos de los desposeídos, de la clase media argentina, de defensa de la educación y la salud pública, y que bregaba por la igualdad de oportunidades y una sociedad con menos desigualdades”.

Sigue diciendo que “creo, como expresa Thomas Piketty en “CAPITAL E IDEOLOGIA”, que la “desigualdad no es económica o tecnológica: es ideológica y política… Son construcciones sociales e históricas que dependen completamente del sistema legal, fiscal, educativo y político que decidamos establecer”.

Posteriormente se pregunta: “¿Representamos a los que se quejan de “los planeros” o intentamos defender a los que más sufren la crisis? ¿Defendemos a las empresas que despiden o a los despedidos? ¿Queremos más libertad de mercado o un Estado presente y fuerte? ¿Entendemos que los impuestos le “arrancan” algo propio al contribuyente o es un elemento redistribuidor de la riqueza? ¿Los impuestos tienen que ser generales o las grandes fortunas deben aportar más? ¿Las corporaciones tienen que marcar el rumbo en la sociedad o lo debe hacer la política? Por supuesto que me inscribo siempre en las segundas formulaciones. Pese a ello, no me creo dueño de la verdad, pero me niego a que diez dirigentes definan el futuro de la Unión Cívica Radical, y las coaliciones que integraremos en el futuro”, concluye.

