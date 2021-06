El alfonsinismo ya está en campaña: Rossi cuestionó las políticas de Macri, Bullrich y Schiaretti

El candidato a diputado nacional por el alfonsinismo en Córdoba, Dante Rossi, criticó con dureza, sin mencionarlos, tanto al ex presidente Mauricio Macri, como a la titular del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al gobernador de la provincia, Juan Schiaretti. Sobre el primero dijo que su gestión fracasó. Y a los otros dos les endilgó responsabilidad por los casos de brutalidad policial y gatillo fácil, como el crimen de Blas Correa (17) el año pasado.

“Aspiramos a superar este presente sin motivaciones, pero no promovemos la vuelta a un pasado reciente que ha fracasado”, afirmó en alusión al ex presidente, que promueve la candidatura de Gustavo Santos en Juntos por el Cambio para los comicios legislativos de noviembre.

Para Bullrich y Schiaretti planteó que “proponemos una sociedad que, a través de una educación pública de calidad genere movilidad social ascendente, y busque todo el tiempo la igualdad de oportunidades. Soñamos con una argentina que amplíe derechos, que no fomente el “gatillo fácil” y la doctrina Chocobar, que tantas vidas se ha llevado en Córdoba”.

El legislador provincial y su sector plantean la campaña electoral diferenciándose de Macri y Schiaretti, a quiénes ubican como integrantes de un bloque conservador en lo político y de derecha en lo económico. Como contrapartida, impulsan una versión radical “progresista”, “solidaria”, “social”, “inclusiva” y “contraria a la grieta”.

“Vamos a debatir ideas y valores, que no son los mismos dentro de Cambiemos”, dijo Rossi en esa línea. “Vamos a participar de las PASO del 12 de septiembre, no por conveniencia electoral, sino para defender ideas y valores, que no son las mismas dentro de la coalición”, agregó.

También señaló que “queremos terminar con la grieta y el odio en la Argentina, promoviendo un nuevo contrato social para salir del atraso y la pobreza” y expresó que “pretendemos ganarle al gobierno nacional a través de la generación de una plataforma que le devuelva la esperanza a la gente. No agitando fantasmas que no existen”.

Para el dirigente alfonsinista, la coalición debe defender “un modelo social y de inclusión, que tenga en cuenta fundamentalmente a los que hoy más sufren la crisis. Nos avergüenza cuando sin solidaridad se habla de pobrismo o planeros en la Argentina”.

Luego, planteó que “las Paso (elecciones primarias obligatorias) representan el primer escalón para recuperar el gobierno de Córdoba, cuyos destinos son regidos por el mismo partido político hace casi 22 años. La alternancia es un valor trascendental de la democracia”.

Y explicó finalmente que “somos los que no admiramos lo construido durante todo este tiempo, sino que queremos cambiarlo: Córdoba es la tercera provincia más insegura, la segunda con más femicidios, la que no cuida el medio ambiente y sus bosques nativos, la de baja calidad de la educación pública, la de los impuestos más caros, la que no reconoce el trabajo de los sectores de la salud, la de la pésima calidad institucional y la de la deuda pública que hipoteca el futuro de las próximas generaciones. No tenemos nada para copiar. No buscamos ser una variable prolija del peronismo”.

