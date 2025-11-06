El 2025 será uno de los años más calurosos de la historia, advierte la Organización Meteorológica Mundial

El año 2025 se perfila como el segundo o tercero más cálido jamás registrado, advirtió este jueves en Brasil la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo. Durante su participación en la Cumbre de Líderes que antecede a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se hará del 10 al 21 de noviembre en la ciudad brasileña de Belém, Saulo presentó un panorama alarmante sobre el avance del calentamiento global.

Según los datos de la OMM, la temperatura promedio del aire entre enero y agosto de este año fue 1,42 grados Celsius superior al nivel preindustrial. Además, los últimos tres años se consolidaron como los más calurosos de la historia.

“Las concentraciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor están en su punto más alto en 800.000 años, condenando a nuestro planeta a un futuro más cálido y peligroso”, declaró Saulo.

Agrega que existe particular preocupación por el aumento en los niveles de dióxido de carbono, que entre 2023 y 2024 fue el más alto registrado. Saulo advirtió que la aceleración de las emisiones hace “virtualmente imposible” mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados Celsius en los próximos años, sin que el planeta supere temporalmente la meta fijada en el Acuerdo de París.

Asimismo, subrayó los récords de reducción de la capa de hielo en el Ártico y la Antártida, el aumento del nivel del mar y el calor extremo de los océanos, fenómenos que describieron como “síntomas de un sistema climático desestabilizado”.

Finalmente, recordó los estragos del huracán Melissa, que azotó el Caribe la semana pasada, y alertó sobre los efectos de un clima cada vez más “destructivo”, que se manifiesta con mayor frecuencia e intensidad en todo el mundo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.