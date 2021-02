Educación: la izquierda advierte que “la presencialidad no puede ser a cualquier costo”

La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, presentó un pedido de informes reclamando que el ministro de Educación de la provincia, Walter Grahovac, dé precisiones sobre las condiciones edilicias, sanitarias y de conectividad de los establecimientos educativos para el retorno a las aulas.

“Como siempre, el Gobierno toma las decisiones más importantes sin tomar en cuenta la opinión de los protagonistas. El anuncio de Grahovac de retornar a las aulas es completamente irresponsable porque él no tiene idea de cómo se trabaja en las escuelas y el estado de los establecimientos educativos, por lo que las consecuencias pueden ser realmente nefastas”, argumentó Echevarría.

“Nosotros queremos precisiones, no expresiones de deseo. Y el que tiene que dar las respuestas es el ministro, por eso presentamos este pedido de informe y esperamos que lo responda cuanto antes. No desconocemos que la presencialidad es un anhelo de gran parte de la población, pero no puede ser a cualquier costo”, afirmó la legisladora.

En ese sentido, planteó que “si no se incorpora más personal, si no se invierte en un plan de mejoras edilicias y sanitarias y no se garantizan los medios para la conectividad, las consecuencias del retorno van a ser peores que lo que motivó en un primer momento el aislamiento”.

Por último, dijo que “la plata para poner en marcha un plan de estas características está. Sólo debe existir la voluntad política de priorizar la educación por sobre los intereses que hoy se llevan el dinero de los cordobeses, como la deuda provincial o los negociados de la obra pública. Por eso presentamos además el proyecto de emergencia edilicia y sanitaria para que destinen mil millones de pesos a la puesta a punto de las escuelas. Esa plata es la que durante 10 años subejecutaron del presupuesto para infraestructura escolar y es urgente que vuelva a las aulas”.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.