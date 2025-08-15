Conéctate con nosotros

Echarri cruzó a Francella: Dijo “una burrada” sobre el cine de autor

El actor Pablo Echarri. (Foto: Gentileza).

Pablo Echarri sostuvo que quien se contraponga a un enfoque cultural más amplio que exclusivamente el popular, “es un ignorante” y consideró “una burrada” a los comentarios de su par, Guillermo Francella quien consideró que “prefiere no ver” el cine de autor porque “le da la espalda al publico”.

A más de un año del vaciamiento del INCAA -Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-, Francella causó polémica la semana pasada cuando señaló que en el formato más abstracto del séptimo arte “van cuatro” a la proyección y que “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

Guillermo Francella. (Foto: Gentileza).

En una vereda opuesta y como parte de SAGAI -Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes-, Echarri refutó: “Hay una constante que dice que hay que poner en tela de juicio si hay que impulsar a los hechos artísticos y a los grandes creadores o talentos incipientes”, respecto a lo “popular” y el arte de nicho o alternativo.

“En los países desarrollados existe el cine comercial y el de arte que es de autor. Acá se discute que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso es un burro y tiene una visión de dos dimensiones de la situación”, afirmó el artista.

En línea con los puntos que consideró fundamentales para solventar el panorama cultural a nivel federal, Echarri insistió: “Los que aspiramos a un país desarrollado y a una vida mejor, lo hacemos hacia una tridimensionalidad de la realidad. Quien hoy pone en discusión sobre la mesa que debe existir una cosa sobre la otra, es un gran ignorante o una mala persona que busca hacer retroceder a Argentina que es un país con un espesor en materia institucional, pero sobre todo en lo cultural superior a toda Latinoamérica”, continuó.

“El que va por ese lado se va a encontrar con una pared nuestra, que lo vamos a pelear siempre. Nos vamos a ver en la arena para discutir y mostrar que ese tipo de opiniones son una burrada”, concluyó el artista.

Cabe recordar que el Gobierno de Javier Milei recortó drásticamente el presupuesto y programas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en marzo de 2024, lo que paralizó subsidios, rodajes y actividades culturales, que el sector denuncia como un vaciamiento que pone en riesgo la producción cinematográfica nacional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

