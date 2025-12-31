Duros cuestionamientos de la oposición por el cierre de la ANDIS

Legisladores nacionales y dirigentes de distintos espacios de la oposición se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno nacional de desmantelar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y consideraron que el objetivo es “esconder la mugre” de las coimas pagadas en el organismo “debajo de la alfombra”. Cabe recordar que la Justicia investiga una denuncia sobre corrupción en la compra de medicamentos en la ANDIS durante la gestión del gobierno de Javier Milei.

Este martes en una conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el cierre de ANDIS, cuyas funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud, en un hecho que ocurre meses después de que se destapara una presunta trama de corrupción y sobornos en el organismo.

Los audios del ex titular de ANDIS y amigo del presidente Javier Milei, Diego Spagnuolo, fueron el detonante de un escándalo que salpicó también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que es mencionada como artífice de un pedido de coimas equivalente al 3% de los contratos firmados con los laboratorios proveedores de medicamentos.

Por su parte, el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, aseguró que con la disolución de ANDIS el Poder Ejecutivo busca “borrar las huellas de las coimas” en dicho organismo, en el marco de “un plan de impunidad”. Para el legislador peronista, la decisión no apunta a “una reestructuración administrativa” y en realidad configura “un plan de impunidad”.

El ex titular de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, Daniel Arroyo, sostuvo que el anuncio vinculado al cierre de ANDIS “desoye años de lucha” y señaló que “disolver la ANDIS es un retroceso grave. La discapacidad no es solo un tema sanitario. Requiere una mirada integral y social, que incluye educación, trabajo y transporte”.

“Este cambio vulnera la Convención Internacional y desoye años de lucha. No volvamos al modelo médico”, reclamó Arroyo a través de la red social X.

En tanto, el diputado nacional de Unión por la Patria Itai Hagman esgrimió que “después de los audios de Spagnuolo, el 3%, los 700 mil dólares de Calvete, Kovalivker y toda lo corrupción totalmente expuesta quieren esconder la mugre debajo de alfombra cerrando la ANDIS”.

“No van a poder porque ESTÁN HASTA LAS MANOS. Nunca se va borrar la inmoralidad de robarle a las personas con discapacidad después de haber realizado un ajuste sin precedentes en las pensiones y prestaciones”, escribió el economista del Frente Patria Grande en X.

El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón consideró que el desmantelamiento de ANDIS implica un “intento de encubrir la corrupción del “3%” para la alta coimera”, en alusión a Karina Milei.

También resaltó que con la maniobra buscan “sacar de la conversación pública a un organismo que el mileísmo convirtió en sinónimo de choreo”.

Asimismo, el legislador del Partido Socialista acusó al Gobierno de pretender “dilatar el cumplimiento” de la ley de Emergencia en Discapacidad, que se encuentra vigente, y de “sumarle caja” al ministro de Salud, Mario Lugones.

“Lo de Milei con el colectivo de discapacidad ya no es para análisis político, ¡es para diván! Una obsesión tremenda”, consideró el santafesino en un posteo de X.

La ex diputada nacional de la misma fuerza política Mónica Fein advirtió que “el cierre de la ANDIS afecta a millones de personas con discapacidad”.

“No es transparencia: tras el escándalo de coimas, el Gobierno responde con ajuste a un sector vulnerable, en contra de lo expresado en las calles. Seguimos acompañando el reclamo de las familias y prestadores”, completó la también socialista santafesina.

El diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano (UCR) cargó contra el Gobierno por la decisión y le exigió que aplique “la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso en cinco oportunidades”.

Además el radical bonaerense le reclamó que diera “explicaciones sobre el famoso 3% que iba a bolsillos de funcionarios y no a personas con discapacidad”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.