Duras apreciaciones de Mondino sobre Milei en el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La ex canciller Diana Mondino criticó duramente, en una entrevista con la cadena Al Jazeera, al presidente ultraderechista, Javier Milei, por su papel en el escándalo del Criptogate. Su frase fue lapidaria: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Elija usted”.

La entrevista internacional, con preguntas incisivas y sin guion, fueron realizadas por el periodista Mehdi Hasan. La ex funcionaria del gobierno libertario, además de referirse al caso $Libra, expuso internas dentro del gobierno nacional.

Respecto del caso de la criptomoneda $Libra, que fue promocionada desde la cuenta oficial del presidente y generó una estafa millonaria, al punto que es investigada por la Justicia de Estados Unidos y de nuestro país, Mondino dijo que el presidente “no debería haberlo publicado (al tuit)”. Agregó que “alguien le dijo que era una buena idea… y alguien ganó plata con eso”. La frase dio cuenta de una interna feroz y de una posible connivencia con actores del mercado cripto. Luego apunto: “Hay dos posiblidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto. Usted elija”.

Cuando le preguntaron por los famosos “asesores caninos” -los perros clonados que Milei menciona como consejeros-, Mondino respondió con ironía: “Los vi dos veces. Son enormes y no me gustan los perros, pero lo que importa son las políticas, no si habla con sus mascotas”.

Ante la consulta sobre si consideraba que Milei estaba mentalmente estable, especialmente teniendo en cuenta que dice consultar a sus perros, Mondino respondió evasiva:”Digamos que todo eso es cierto. ¿Cambiaría eso las políticas? ¿Cambiaría lo que intenta hacer? ¿Por qué las personas que votaron por él y que aún lo apoyan, y que pueden o no votar por él en octubre, seguirían respaldando estas ideas?”

Entonces Hasan fue más directo: “¿Cree que Milei está mentalmente estable?”. Mondino evitó responder claramente, por lo que Hasan citó a Carlos Rodríguez, exasesor económico del presidente, quien afirmó que Milei “no está en sus cabales y suele divagar”. Frente a esto, Mondino replicó con una sonrisa: “Carlos siempre tiene razón”.

