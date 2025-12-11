Conéctate con nosotros

Noticias

Dura de domar: La inflación de noviembre volvió a subir y alcanzó el 2,5%

Publicado

La inflación sigue su tendencia ascendente y alcanzó el 2,5% en noviembre. Contra el mismo mes del 2024 acumuló un alza de 31,4%. Mientras que en lo que va del año, el IPC subió un 27,9%. Se trata del séptimo mes consecutivo con alza del IPC, que pasó de 1,5% en mayo al 2,5% en noviembre, una diferencia de +1 pp. (punto porcentual). Pese al atraso del tipo de cambio, el ajuste fiscal y la fuerte caída del consumo y los salarios, la inflación no da señales de perder su vitalidad.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%). El dato tendencial para diciembre es justamente el de la IPC núcleo, que agrupa a la canasta de bienes y servicios no regulados y actúa como un predictor del comportamiento de los precios, que cerró el undécimo mes del año en 2,6%.

Con respecto a las regiones del país, en donde más se aceleró el dato inflacionario fue en la región de Cuyo, con 2,8%. Le siguieron:

-Gran Buenos Aires (GBA) y la región Pampeana: 2,5%.

-Noreste: 2,4%.

-Noroeste y la Patagonia: 2,3%.

El número del penúltimo mes del año se mantuvo en línea con lo esperado por distintas consultoras, que proyectaban una inflación entre 2,3% y 2,5%. En particular, EcoGo y Equilibra habían pronosticado un IPC del 2,5% para noviembre.

De esta manera, el índice que difunde el INDEC volvió a acelerarse y queda como el tercer mes con mayor porcentaje -por debajo de marzo (3,7%) y abril (2,8%).

El relevamiento de expectativas del Banco Central (BCRA), donde se vuelcan las proyecciones de 42 consultoras y entidades financieras, había estimado que la inflación del décimo primer mes del año cerraba en 2,3%, levemente por encima de la cifra de octubre.

Con respecto al último mes, se prevé que el costo de vida se desacelere y quede en la zona del 2,1%.

LA CARNE

Entre los principales factores por los que se aceleró el IPC de noviembre se encuentra la variación porcentual que registró la carne. Dependiendo la región, el valor aumentó entre 6% y 7%, según el director de la consultora C&T Camilo Tiscornia.

En diálogo con esta agencia, el economista también señaló a los servicios públicos como otros de los factores -que aumentaron 3,4% en noviembre- como a su vez las variables de transporte.

“En la parte de transporte tenés una combinación, porque que sube la parte de combustibles y algunos transportes públicos en Capital Federal (las líneas que maneja el Gobierno) que obtuvieron incrementos bastante fuertes”, detalló.

LA VARIACIÓN DE LAS DIVISIONES DEL IPC DE NOVIEMBRE 

-Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%.

-Transporte: 3%.

-Alimentos y bebidas no alcohólicas: 2,8%.

-Comunicación: 2,7%.

-Bienes y servicios varios: 2,5%.

-Restaurantes y hoteles: 2,5%.

-Recreación y cultura: 2,4%.

-Salud: 2,4%.

-Educación: 2,2%.

-Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,2%.

-Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,1%.

-Prendas de vestir y calzado: 0,5%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

