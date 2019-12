Dos musicales cordobeses hacen temporada en Carlos Paz

Las tablas del verano 2020 también tiene tonada. Cantando los 40 y Bulo, no todo es lo que ves, dos obras de teatro local que desembarcan en Carlos Paz con funciones hasta febrero

Las producciones de la Compañía teatral de Córdoba Encitado fueron presentadas en el circuito de la Capital durante este año que se va. No es la primera vez que, el grupo creado y dirigido por Jeremías Di Filippo, hace temporada, en la anterior se presentaron con Los Müller.

En Bulo, no todo es lo que ves, Vito tiene que producir un espectáculo para no ir en quiebra pero no encuentra un final. Junto a Lolo, Lía, Samira, Noha, Madame Colette y Rita debe conseguirlo, para ello deben dejar de lado las rivalidades y egos. La obra muestra el lado oculto de estos seres, solitarios y vulnerables, ocultos tras la "máscara", tras las apariencias. Siete artistas. Siete pecados. Siete historias atravesadas por el deseo, la pasión y las luminarias del show. Un musical donde no todo es lo que ves.

Mientras que Cantando los 40: poniéndole el pecho, es una comedia musical en la que tres ex compañeras de secundaria se reencuentran después de veinticinco años. Débora, Yamila y Roxana eran íntimas amigas y por diferentes motivos dejaron de verse. La vida les da una segunda chance para construir su amistad o no. Recuerdos, vivencias, relaciones, logros y frustraciones de mujeres cuarentonas en clave de humor y música de los '80 y '90.

PARA AGENDAR

BULO, no todo es lo que ves

Sábados de enero y febrero - Doble Función: 21:30 y 23 horas.

Multiespacio, Galería Coral, 9 de Julio 21, Villa Carlos Paz.

Modalidad: A LA GORRA.

CANTANDO LOS 40: poniéndole el pecho.

Martes de enero y febrero, a las 22 horas.

Hotel Eleton Resort, Virgilio & Constantinopla, Carlos Paz.

Dentro del marco de música y humor "El living del Eleton" de Alejo DeSantis.

