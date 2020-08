Dos policías asesinaron a un adolescente de 17 años y la Policía demoró seis horas en avisarle a la madre

Valentín Blas Correas, un adolescente de 17 años, fue asesinado ayer de un balazo en la espalda cuando viajaba con cuatro amigos a bordo de un auto por la ciudad de Córdoba, que evadió un control policial. Por el hecho fueron detenidos dos policías que según las primeras constancias judiciales son los que le dispararon.

Uno de los abogados allegados a la familia, Cristián Báez, denunció que la Policía demoró seis horas en avisarle a la madre de lo que había sucedido y que el escenario del crimen no fue preservado adecuadamente.

Soledad Laciar, la madre de Blas, sostuvo que a su hijo “lo acribillaron” y afirmó que “en dos horas limpiaron toda la zona en donde se efectuaron los disparos y el lugar donde fue interceptado el auto". En declaraciones a Canal 12, relató que “todos son compañeros del colegio que sólo fueron a un bar. No hicieron nada malo. Se asustaron y se fueron. No voy a permitir que ensucien a mi hijo”.

Los detenidos son los suboficiales Javier Alarcón y Lucas Gómez, quiénes según las cámaras de seguridad observadas por los investigadores judiciales dispararon al auto en que se desplazaba el chico de 17 años. El fiscal José Mana imputó a los agentes por el delito de "homicidio calificado agravado".

Los primeros peritajes indican que, al menos, el auto tiene cinco tiros, dos de los cuales ingresaron por la luneta trasera. Uno de ellos, es el que habría impactado en la espalda de Valentón Blas Correas.

Valentín era estudiante de sexto año del Colegio San José, socio del Club Atlético Belgrano y nieto de Miguel "el Pato" Laciar, una gloria del equipo de barrio Alberdi en los años '70. Tenía dos hermanos, Juan, de 19, y Milagros, de 7 meses.

El colegio emitió un comunicado donde dice: “Deseamos, por medio de estas palabras, hacernos presentes en este momento crítico en el cual todos, como familia educativa, nos sentimos atravesados por este triste momento. Nos unimos en un fuerte abrazo en el misterio del sufrimiento de la familia de Blas y del resto de las familias involucradas”.

También el club se expresó en Twitter: "Belgrano repudia enérgicamente el homicidio de Valentín Blas Correas, socio del Club y nieto de Miguel Laciar. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia".

Por su parte, en la reconstrucción del hecho, el secretario de la Fiscalía, Gabriel Prunotto, dijo a Cadena 3 que “aparentemente el Fiat Argo había intentado esquivar el control o darse a la fuga”.

“El personal policial habría efectuado cuatro o cinco disparos. Uno dio en la espalda de uno de los ocupantes”, explicó.

En tanto, el abogado Báez, sostuvo que no fue un caso de gatillo fácil, sino un crimen. “En realidad las personas que debieron decirnos algo no dijeron nada y hasta después de seis horas la Policía no llamó a la madre para avisarle que falleció”, denunció.

Báez agregó que una tercera persona llegó y encontró un procedimiento de 50 policías, pero "cuando llegué no estaba la Policía, ni el auto, ni el cuerpo, ni nadie buscando casquillos. Hay irregularidades desde el momento en que nadie levanta el teléfono y le avisa a la madre”.

