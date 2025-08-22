Dongfeng inaugura su primer concesionario oficial en Argentina junto a Armando del Río

Dongfeng Argentina, comercializado por Magma Automotive, inauguró el primer concesionario de Dongfeng en Córdoba, de la mano de Armando del Rio, histórico referente del sector automotor, quien ahora suma a su trayectoria la representación de la empresa en la provincia.

Durante el evento, que contó con la presencia de funcionarios de la marca, prensa local y clientes, se destacó la apuesta de Dongfeng por ofrecer soluciones que van desde vehículos comerciales ultralivianos, livianos, medianos y vans de carga y pasajeros. La alianza con Armando del Río refuerza la estrategia de la marca para construir una red de representación sólida y de confianza.

Ubicado en Av. Juan B Justo 5181 en la ciudad de Córdoba, el concesionario con 1.180 m2 busca convertirse en un centro de referencia para transportistas, empresarios y profesionales del rubro que busquen renovar o ampliar su flota con productos de calidad y rendimiento comprobado. “Es un orgullo dar este paso junto a un referente como Armando del Río. Su experiencia y compromiso son clave para transmitir la solidez de Dongfeng en una plaza estratégica como Córdoba”, expresó Federico Bangerter, gerente General del Cono Sur de Magna.

Por su parte, Marcelo Mauro, Country Manager de Dongfeng Argentina, agregó: “Inaugurar este primer concesionario con un socio de tanta trayectoria demuestra que vamos en el camino correcto. Buscamos estar cerca del cliente, ofreciendo respaldo comercial y un servicio integral de posventa”.

El nuevo concesionario ofrece un showroom totalmente equipado y un área de servicios que incluye taller, depósito de repuestos y espacios dedicados a venta, posventa y capacitación. Allí, los clientes podrán acceder a todo el portafolio de Dongfeng y al soporte técnico necesario para cada unidad.

“Nuestro compromiso es que cada usuario de la marca Dongfeng encuentre en nosotros un aliado estratégico. Ofrecemos vehículos respaldados por una propuesta de valor, para optimizar las operaciones de transporte y favorecer el crecimiento de los negocios.” afirmó Armando del Rio, titular del concesionario.

Además, Lucas del Rio, director Comercial del concesionario, agregó: “Esta apertura marca un nuevo capítulo para nosotros, en el que reafirmamos nuestra vocación de servicio y compromiso con la excelencia. Buscamos ofrecer soluciones de calidad con el objetivo de agregar valor y jerarquizar la experiencia del cliente con la marca”.

Con esta apertura, Dongfeng y el Grupo Magna reafirman su compromiso con el desarrollo del mercado argentino, apostando a una red de concesionarios con trayectoria y conocimiento local que acerquen la innovación y tecnología de la marca a todo el país.

