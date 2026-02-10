Córdoba: Doña Jovita y Hernán Piquín en la grilla del Teatro Real

Este 2026, el Teatro Real lanzó su “Temporada Real” con obras progamadas durante todo febrero.

La grilla confirmada cuenta tanto con artistas locales, como talentos de la escena nacional.

Así, este miércoles se podrá disfrutar de Doña Jovita en su espectáculo “Jovita Quitapenas”. Mientras que Hernan Piquín celebra Soda Stereo con su puesta “Me verás volver”.

A continuación la agenda de essta semana:

“Jovita Quitapenas”, Doña Jovita

El contenido y mensaje de la propuesta es la puesta en valor del humor, como un bien cotidiano e indispensable anclado en la esperanza y la gratitud. Rescatando la mejor versión de la tradición humorística cordobesa, como actitud comunitaria y cultural ante las dificultades de la vida. En este caso, Doña Jovita, acude al ejercicio de la memoria, agradecida, no solamente para hacer reír, sino también para encumbrar el valor espiritual de la risa compartida, que es de nadie y es de todos.

Edad recomendada: todo público.

PARA AGENDAR

Miércoles 11 de febrero, a las 21 horas, Sala Carlos Giménez.

“Me Veras Volver”, Hernán Piquín

Algunas historias comienzan con una canción. No con palabras ni promesas, sino con una melodía que une dos almas entre luces, ruido y multitud. Así fue como Juan y Ana se encontraron: en un instante suspendido entre la realidad y la magia de la música. En uno de los tantos conciertos de Soda Stereo. Lo que nació como un simple encuentro se convirtió en un amor profundo, construido con gestos, miradas y silencios. Cuando la enfermedad llegó, ellos eligieron seguir amando, sosteniéndose con ternura, aferrados a la esperanza. Y cuando Ana partió, dejó en los brazos de Juan algo más que dolor: una hija, una continuación, una nueva forma de amor.

En escena: Hernán Piquín, Fabricio Miró, Rodrigo Gutta, Ezequiel Zúñiga, Lucio Hernández, Sol Menescardi, María Victoria Findlay, Zoé Rivoira, Candela Suárez y Renata Loyola.

Dramaturgia y coreografía: Hernán Piquín.

Asistencia de dirección y coreografía: Fabricio Miró.

Coreografía: Hernán Piquín.

Música original: Soda Stereo.

Edad recomendada: todo público.

PARA AGENDAR

Del viernes 13 al lunes 16 de febrero, a las 21 horas, en Sala Carlos Giménez.

Continúa los viernes, sábados y domingo de febrero, hasta el 1 de marzo.

“El oficio más hermoso del mundo”, Ale Orlando

Es un juego teatral de gran peso interpretativo, donde el actor cautiva al público con personajes llenos de humor, absurdo, poesía y emoción que, a la vez, son el vehículo perfecto para contar, a corazón abierto, como Ale encontró su vocación de actor. En enero y febrero de 2024 esta obra realizó temporada de verano en Carlos Paz, en el teatro Holiday, recibiendo el galardón del premio Carlos como mejor unipersonal.

En escena: Ale Orlando.

Dirección: Luis Torres

Edad recomendada: mayores de 16 años.

PARA AGENDAR

Viernes 13, a las 20:30 horas, Sala Azucena Carmona.

Continúa 20 y 27 de febrero.

“Las Cosas Maravillosas”, Facundo Gambandé

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, “Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

En Escena: Facundo Gambandé.

Dirección: Mey Scapola

Dramaturgia: Duncan Macmillan y Jonny Donahoe

Traducción y versión: Pablo Gershanik

Edad recomendada: mayores de 13 años.

PARA AGENDAR

Sábado 14 de febrero, a las 21:30 horas. Sala Azucena Carmona.

Continúa el 21 y 28 de febrero.

