Dólar: Una consultora espera cambios en la política cambiaria después de las elecciones

El Gobierno hará cambios en la política cambiaria luego de las elecciones, condicionado por la caída de reservas, de acuerdo con el análisis de la consultora 1816. En un informe especial titulado “cómo comprar reservas”, la consultora señaló que “el objetivo del Gobierno de recuperar el acceso al mercado quedó herido tras la elección en PBA” al señalar que “desde mayo, los bonos ARG ya venían operando más débiles que los de países comparables y los comicios en PBA dificultan mucho imaginar a los Globales en un dígito”.

Señaló que en este escenario “pasa a ser más urgente analizar la liquidez en dólares del Gobierno (reservas y vencimientos)” y detalló que desde hoy hasta diciembre 2027 “los vencimientos en Dólares de Tesoro y BCRA suman USD 34.200 millones sin contar los pagos a organismos ex FMI”.

“Sin rollover y sin compra de dólares las reservas netas (hoy en USD 6.400 millones) se volverían negativas ya en feb-26, de modo que pensamos que post elección habrá cambios en la política cambiaria”, resumió la consultora.

Proyectó que el “tipo de cambio de equilibrio sin rollover estará arriba del techo de la banda. Para decirlo no hay que ser muy audaz: hoy el FX opera en ese techo con el Gobierno diciendo que puede intervenir (tiene aún USD 19.000 millones de reservas líquidas), con intervención en futuros y con tasas reales muy altas”.

“Dicho eso, reconocemos que es difícil estimar un nivel de TC de equilibrio con compra de reservas y que es difícil saber cómo reaccionará la inflación a ese escenario”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

