Dólar: Leve baja del oficial que se cotizó a $1465

El dólar oficial se cotizó este martes, en el Banco Nación, en $1.465, marcando una baja de $5 respecto a la rueda previa. En tanto, para la compra se cotizó en 1415 pesos por unidad.

A su vez, el dólar registró su primer descenso en ocho ruedas y los operadores son optimistas de que se mantendrá a una holgada distancia con relación al techo de la banda cambiaria. En enero, la banda de flotación se amplió 2,4%, en línea con la inflación de noviembre 2025.

Así, el límite superior se amplió hasta los $1.567,85.

En el mercado informal, el dólar blue se movió en $1.450 para la venta, su valor más bajo desde el 12 de diciembre.

Por su parte, el dólar mayorista retrocedió $5 (+0,3%) y cerró en $1.446, a un 8,6% del techo de la banda.

El dólar tarjeta o turista —que suma el recargo del 30% deducible de Ganancias— se ubicó en $1.904,50.

Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA, el tipo de cambio se vendió a $1.467,15.

En contraste, los dólares financieros muestran un comportamiento más calmo. El MEP avanza 0,6% hasta $1.458,52, mientras que el contado con liquidación (CCL) escala 0,3% y se ubica en $1.498,51.

En tanto, las reservas del BCRA se ubicaron en USD45.673 millones, y las compras del martes fueron de USD57 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

