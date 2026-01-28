Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Dólar: La divisa estadounidense operó estable y cerró en $1465

Publicado

Imagen Ilustrativa. (Foto de Mackenzie Marco / Unsplash).

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del martes.

A la espera de la licitación en donde el Gobierno busca renovar $9,4 billones, la divisa norteamericana operó estable y mantuvo el mismo precio con el que cerró la jornada del martes. En cuanto al mercado informal, el dólar blue opera con una baja de $5.

Turismo

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.444,5, subió 0,3% y quedó a 117 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.561,03).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,05% hasta $1.462, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,04% hasta los $1.509,3.

Mackentor

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$45.779 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Telecom

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Trump avanza en Venezuela: El Parlamento modifica la ley de hidrocarburos para permitir la participación privada

Después de secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por vía de una operación militar, el gobierno estadounidense logró que el Parlamento venezolano apruebe...

Hace 6 días

Noticias

Iniciativa popular, esa fantástica herramienta de participación ciudadana ignorada por el gobierno

La reforma de la Constitución de Córdoba, en 1987 en sus arts. 30/31/32 incorpora una interesante institución propia de las democracias modernas. La iniciativa...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Confirman los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya

El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba confirmó los primeros casos de la temporada de dengue y chikungunya, ambos importados por antecedentes...

Hace 6 días

Noticias

Incendios: La UCR propuso incorporar el “ecocidio” al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos

La UCR propuso este jueves que la figura del ecocidio sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya los delitos...

Hace 6 días