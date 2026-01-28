Dólar: La divisa estadounidense operó estable y cerró en $1465

El dólar oficial cerró este miércoles en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre del martes.

A la espera de la licitación en donde el Gobierno busca renovar $9,4 billones, la divisa norteamericana operó estable y mantuvo el mismo precio con el que cerró la jornada del martes. En cuanto al mercado informal, el dólar blue opera con una baja de $5.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.465 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.465 para la compra y $1.485 para la venta, con una baja de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.444,5, subió 0,3% y quedó a 117 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.561,03).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,05% hasta $1.462, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,04% hasta los $1.509,3.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el martes en US$45.779 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

