Noticias

Dólar inquieto: Subió 5 pesos y cerró la semana en 1.380 pesos

Publicado

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró hoy en $1.340 para la compra y $1.380 para la venta en la cotización de Banco Nación, con una suba de $5 respecto del cierre de ayer. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó en $1.387,867 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

De este modo, el dólar cerró la última jornada hábil previa a las elecciones del domingo por debajo de la barrera de los $1.400 que llegó a superar al comienzo de la semana. El martes, el Gobierno anunció la decisión de intervenir en el mercado para contener la cotización en medio de la tensión electoral.

Max Capital señaló que “la intervención del Tesoro en el mercado spot busca proveer liquidez y asegurar el buen funcionamiento del mercado. Si bien no se informaron cifras oficiales de la primera semana de intervención, rumores de mercado señalan que sólo el jueves el Tesoro habría vendido alrededor de USD150 millones. (El economista y director del Banco Central, Federico) Furiase también volvió a explicar el programa económico y explicó el efecto de la volatilidad actual en la previa a las elecciones, atribuyéndola nuevamente al riesgo electoral y a las presiones del Congreso en el frente fiscal”, indicó el reporte de Max Capital.

En tanto, el dólar blue se cotizaba este viernes en $1.350 para la compra y $1.370 para la venta, con una suba de 0,37% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.363,5 con una suba de 0,1% y un incremento de 1,5% en lo que va del mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.380,38, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,3% hasta los $1.385,41.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.635 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

Noticias Argentinas
