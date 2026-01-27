Conéctate con nosotros

Dólar en movimiento: Subió otros $5 y alcanzó los $1465

Publicado

Imagen Ilustrativa.

El dólar oficial cerró este martes en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes. Se trata del segundo incremento consecutivo, ya que en la primera jornada de esta semana también había aumentado $5.

En la rueda de este martes, la divisa estadounidense registró un leve incremento en su valor: cerró 5 pesos por encima del último cierre, en un contexto donde el Banco Central (BCRA) lleva comprado más de US$1.000 millones. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable y cotiza con igual valor que el lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.470 para la compra y $1.490 para la venta, sin cambios en la cotización de su precio.

El dólar mayorista se ubicó en $1.440, subió 0,1% y quedó a 119 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.559,78).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,05% hasta $1.467,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 0,18% hasta los $1.513,9.

Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$45.740 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

