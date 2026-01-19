Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Dólar: Arrancó la semana con leve suba y cerró en $1.460

Publicado

(Imagen Ilustrativa)

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del viernes.

Luego de haber culminado la semana con una baja de $35 en su cotización -llegando a venderse a $1.455 en las pizarras del Banco Nación-, la divisa estadounidense inició la semana con una leve suba.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

Turismo

El dólar mayorista se ubicó en $1.434, cayó 0,6 y quedó a 115 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.549,88).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.468,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantiene estable en $1.514.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.607 millones. Al cierre del viernes, la entidad financiera acumuló US$687 millones en diez ruedas consecutivas. 

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

Mackentor

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

Telecom

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Por las nubes: Los precios del bife de cuadril, la carne para milanesas y el asado, entre los que más subieron en 2025

El costo de vida en la Argentina cerró 2025 con una marcada dispersión de precios en los artículos de consumo masivo. Al comparar los...

Hace 6 días

Noticias

ATE le apunta al índice de inflación: “Está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas”

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, acusó hoy al Gobierno de ser el “artífice de una pesadilla económica”, después de que el INDEC...

Hace 6 días

Noticias

En Villa Gesell: Kicillof reúne a los principales dirigentes de su sector y planea su lanzamiento nacional

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunirá este miércoles a las 17, a los principales dirigentes de su sector en Villa Gesell, donde hará un...

Hace 6 días

Noticias

Su recuperación demandó un mes y medio: Schiaretti recibió el alta médica y jurará como diputado en la próxima sesión

El ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti recibió el alta médica y asumirá la banca de diputado nacional por Provincias Unidas en la próxima...

Hace 5 días