Dólar: Arrancó la semana con leve suba y cerró en $1.460

El dólar oficial cerró este lunes en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del viernes.

Luego de haber culminado la semana con una baja de $35 en su cotización -llegando a venderse a $1.455 en las pizarras del Banco Nación-, la divisa estadounidense inició la semana con una leve suba.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.434, cayó 0,6 y quedó a 115 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.549,88).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.468,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantiene estable en $1.514.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.607 millones. Al cierre del viernes, la entidad financiera acumuló US$687 millones en diez ruedas consecutivas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

