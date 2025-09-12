Córdoba: Docentes de la UNC realizarán un paro y un banderazo contra el veto de Milei

La Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC) realizará, este viernes 12 de septiembre, un nuevo paro y un banderazo frente al pabellón Argentina de la UNC. La movilización se desarrollará desde las 12:00. La protesta fue convocada para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario por parte del presidente ultraderechista, Javier Milei.

Dice el documento dado a conocer por ADIUC que “en nombre de la libertad destruyen todo lo que nos hace libres: la educación, la soberanía científico-tecnológica, el trabajo, la industria nacional. En nombre de la lucha contra la casta hambrean y les pegan a los jubilados, se burlan de las personas con discapacidad, las abandonan y les roban, tratan de ñoquis a los médicos y enfermeros del Garrahan. En nombre de su superioridad ética y estética gobiernan por decreto y les desean más desnutrición infantil, desabastecimiento e inflación por sus preferencias electorales a los pobres y brutos que cagan en un balde. En nombre de su lucha contra el pasado están demoliendo el futuro”.

Cabe recordar que el gremio de los docentes universitarios comenzó su reclamo contra el veto presidencial con un paro de actividades realizado este jueves.

EN TODO EL PAÍS

Docentes de las distintas universidades públicas del país convocaron a un paro y movilización para este viernes en rechazo al veto del presidente Javier Milei sobre la ley de Financiamiento universitario, y preparan la tercera Marcha Federal Universitaria para el día en que se trate en el Congreso el rechazo a esa decisión del Poder Ejecutivo.

El secretario general de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), Daniel Ricci, sostuvo que los docentes mantienen un “fuerte compromiso” para mantener la calidad de la educación pero advirtió que la situación salarial continúa siendo “crítica” y “alarmante”.

“El año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor”, expresó.

El sector de docentes, trabajadores y estudiantes prepara la tercera Marcha Federal Universitaria para el día en que se trate en el Congreso el rechazo al veto, en una convocatoria legislativa que está prevista para el miércoles próximo.

Las anteriores marchas federales universitarias contra el recorte de fondos dispuesto por el Gobierno se habían registrado el 23 de abril y el 2 de octubre del año último.

Desde FADUN señalaron que “continuará la lucha en unidad” con el objetivo de defender la universidad pública y gratuita porque la educación universitaria “es un derecho humano fundamental” y “un pilar esencial” para el desarrollo del país.

En la misma línea, la dirigente estudiantil y miembro de la Federación Universitaria Argentina (FUA) Pilar Barbas señaló que los estudiantes “continuarán acompañando la lucha de la docencia y no docencia”, que vienen con varias semanas de paro para visibilizar el contexto que atraviesan.

“El veto decretado por Milei ratifica el desprecio del Gobierno a nuestra universidad pública. Desde hoy se están convocando asambleas en todas las facultades porque hay que profundizar las medidas con clases públicas, cortes, y ocupaciones de las facultades para preparar una gran tercera marcha federal cuando se trate el veto en diputados”, alertó.

El Gobierno publicó el miércoles el veto a la ley de financiamiento universitario que había sido sancionada por el Congreso a fines de agosto.

El Poder Ejecutivo dispuso que “del análisis del proyecto sancionado por el Poder Legislativo se observa que no cumple con los recaudos legales antes mencionados”, además de que “la fuente de financiamiento prevista a través del artículo 9° del Proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.795 es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”.

También señaló que el proyecto de ley “al abordar los recursos destinados a financiar el incremento presupuestario propuesto, lo hace de manera genérica, sin precisar las sumas de crédito necesarias, limitándose a disponer una readecuación de partidas presupuestarias para actualizar, al 1° de enero de 2025, el presupuesto de las universidades públicas”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

