DNU por extraordinarias: Se tratarán el Presupuesto, y las reformas laboral y penal

El Gobierno nacional convocó al Congreso a sesiones extraordinarias que se extenderán desde el 10 hasta el 30 de diciembre de 2025, según lo dispuesto por un decreto presidencial difundido este viernes. La medida fue formalizada a través del Decreto 1353/2025, firmado por el presidente de la Nación, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

De acuerdo con el texto oficial, los temas que se debatirán durante el período extraordinario fueron detallados en un anexo que forma parte integral de la norma.

Según documentación oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el temario incluye un paquete de seis proyectos que abarcan el Presupuesto 2026 y reformas laborales, penales y fiscales.

El Anexo I del decreto difundido por la Jefatura de Gabinete incorpora el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2026 (Msje. JGM 104/25), la denominada Ley de Inocencia Fiscal y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

También figura el envío de un proyecto de Modernización Laboral y otro de reforma integral del Código Penal, ambos aún a remitir por el Poder Ejecutivo.

El listado se completa con la adecuación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que será impulsada por el Ejecutivo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.