Noticias

Discapacidad: Solo la LLA y la cordobesa Álvarez Rivero defendieron el veto de Milei

Publicado

La senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Pro). (Foto: Gentileza).

El Senado rechazó este jueves el veto a la ley de emergencia en Discapacidad que había sido vetada por el presidente ultraderechista, Javier Milei, con una mayoría abrumadora de votos debido a que la mayoría de los legisladores aliados del Gobierno se pronunciaron en contra de la decisión presidencial que afecta a centenares de personas.

La Cámara alta aprobó la ley por 63 votos contra siete, que fueron aportados en ese último caso por seis de La Libertad Avanza (LLA) y la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba), mientras que estuvieron ausentes el peronista José Antonio Rodas y la libertaria Vilma Bedia.

Los legisladores libertarios que avalaron el veto fueron Bartolomé Abdala, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Pagoto, Francisco Paoltrani, Ivana Arrascaeta, Bruno Lucer.

Uno de los datos centrales es que la mayoría de los aliados se pronunciaron en contra del veto presidencial ya que la UCR, el grueso del PRO, Provincias Unidas y Cambio Federal se unieron al peronismo para rechazar la medida presidencial. Los cordobeses Luis Juez (Frente Cívico) y Alejandra Vigo (Provincias Unidas) estuvieron entre los que rechazaron el veto presidencial.

Los bloques dialoguistas aportaron 30 votos: los 13 radicales, donde están incluidos los senadores de Mendoza Rodolfo Suarez y Mariana Jury, y el chaqueño Victor Zimermann, los tres de provincias cuyos gobernadores hicieron acuerdos electorales con la LLA para octubre.

También lo hizo el senador del PRO Alfredo De Angelis de Entre Ríos, donde el mandatario Rogelio Frigerio también selló un acuerdo con LLA para los comicios del 26 de octubre.

Además los bloques dialoguistas que votaron contra el veto son dos del Frente Renovador de la Concordia Social (Misiones); dos de Por Santa Cruz, dos de Unidad Federal y los monobloques de Cambio Federal, Juntos por Río Negro, Movimiento Popular Neuquino, de Despierta Chubut y de Justicia Social (Tucumán).

Los bloques peronistas aportaron 33 votos, que corresponden 14 al Frente Nacional y Popular, que preside José Mayans; cuatro a Convicción Federal y 15 a Unidad Ciudadana.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

