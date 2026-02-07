Conéctate con nosotros

Discapacidad: Ian Moche reclamó a Diputados que “sancione” o “expulse” a Lemoine por los agravios recibidos

Publicado

La diputada libertaria, Lilia Lemoine. (Foto: Gentileza Perfil / Archivo).

El niño activista por los derechos del colectivo de discapacidad Ian Moche presentó hoy una solicitud a la Cámara baja para que “aplique una sanción disciplinaria o expulse” del cuerpo por “inhabilidad moral” a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, luego de que ésta lo acusara de “actuar como autista” y dijera que su madre Marlene Spesso “no estaba bien de la cabeza”.

“IAN MOCHE denunció a la Diputada Nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, posteó en su cuenta de la red social X el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este caso.

El ataque público que le propinó la legisladora libertaria no fue el primero que recibió de una figura del oficialismo. El propio presidente Javier Milei citó un tuit en el que se involucraba al niño con una supuesta “operación kirchnerista”, deslegitimando su reclamo por los recortes en el área de discapacidad.

Por ese episodio, la familia de Ian Moche denunció “hostigamiento” y “violencia simbólica” por parte del presidente, quien tildó al menor y a su entorno de “kukas”.

El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, fue mucho más directo: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

