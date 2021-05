Directo a Croacia: José Vildoza a un paso de llegar al Cibona Zagreb

“Estoy listo para dar el salto, es lo que siempre quise y por más de que sienta alguna duda, no te voy a decir que no, porque es lo que quiero", confesó hace unos meses José Vildoza a Enredacción.

Ahora, el base cordobés tiene casi todo listo para arribar al club donde Drazen Petrovic hizo historia en Europa. Solo restan detalles para que se oficialice el vínculo y llegue como extranjero a uno de los equipos más fuertes de la Liga adriática. Una oportunidad dorada para que pueda mostrar su talento en el viejo continente.

El MVP de las finales de la Liga Nacional firmaría un contrato de dos años con el primero garantizado. La confirmación vino por boca del periodista español Chema de Lucas cuatro días después de que "Pepe" festejara un nuevo título con la camiseta de San Lorenzo.

Sin embargo, según pudo saber este medio por una fuente de primera mano, el base cordobés comenzó casi un mes atrás las negociaciones con el club croata.

ÚLTIMA HORA: José Vildoza (1.91 m; 25 años), primo de Luca y campeón y MVP de la final de Liga 🇦🇷 con San Lorenzo, da el salto a Europa firmando un 1+1 con la Cibona de Zagreb. Más información, en @EurohoopsES José Vildoza signs a 1+1 deal with Cibona. More info on @Eurohoopsnet — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 18, 2021

Ahora bien, más allá de la revelación del periodista español, el vínculo aún no está cerrado y por eso el Cibona no oficializó la llegada de Vildoza. Incluso el diario deportivo Sportske de Zagreb dejó en claro que el club “todavía no quiere adelantarse” y mantuvo mucho hermetismo con respecto al arribo del base.

Marin Rozić, director deportivo del equipo europeo había descartado la llegada del base ante las consultas de Enredacción y el periodista croata Dean Bauer (director del Sportske). "Ni siquiera miramos, contactamos, y mucho menos fichamos a ningún jugador de baloncesto argentino", aseguró hace una semana.

En ese sentido, Luis “Mily” Villar, representante del base, dijo este martes a la mañana en Ucu Web que la oferta del club croata no es la única que tienen en carpeta y existen otros dos clubes interesados: Estrella Roja de Serbia y el Bamberg de Alemania. Pero todo indica que terminaría jugando con el Cibona.

“Aún no hay nada oficial con ninguno de ellos. Es posible que en España se abra una ficha más de extranjeros, lo cual también le daría una chance, hay interesados. El jueves tenemos una reunión para hablar más sobre su futuro”, afirmó Villar.

Con 25 años, “Pepe” ha crecido como jugador y luego de ganar tres campeonatos con San Lorenzo, intentará iniciar su camino por Europa. En la última temporada promedió 14.8 puntos (35% en triples), 3.2 rebotes, 4.2 asistencias, 1.5 robos y 14.9 de valoración en 31 minutos en cancha.

Cibona viene de quedar en el puesto 9 de la Liga Adriática con un balance de 10-16 y juega actualmente las semifinales de la Premijer Liga ante Split, serie que arrancará el próximo martes por un puesto en la final.

🗣️ "Venía pensando en cuando jugaba en Maipú, en donde empecé. Estoy feliz de que hayamos conseguido el objetivo". 📽️ Revivimos el Juego 5, con declaraciones de @VildozaJ11, el MVP de las #FinalesLNB ⭐️ pic.twitter.com/50DVjldoIU — La Liga de Básquet (@LigaNacional) May 16, 2021

