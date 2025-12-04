Diputados: se conformó el interbloque “Unidos” que agrupa a Provincias Unidas con Pichetto y la Coalición Cívica

Los bloques Provincias Unidas, Encuentro Federal y Coalición Cívica ARI resolvieron conformar un nuevo interbloque denominado “Unidos”, en un movimiento estratégico dentro de la Cámara de Diputados.

La decisión fue comunicada formalmente al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, a través de una nota a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Por ahora, esta nueva fuerza parlamentaria empata en 22 integrantes con el interbloque que constituyeron el PRO, la UCR y el MID.

Por esa razón quedó vacante la designación de la vicepresidencia tercera durante la sesión preparatoria, un cargo reservado para la tercera fuerza del cuerpo en cantidad de integrantes.

La flamante presidenta de Unidos, Gisela Scaglia (Provincias Unidas-Santa Fe), reclamó que al empatar en cantidad de integrantes por interbloque, el cargo debía definirse en función del número de miembros por bloque.

En ese sentido, señaló que el tercer bloque más numeroso detrás de La Libertad Avanza y Unión por la Patria es Provincias Unidas, con 18 integrantes, por lo que respaldó la candidatura del cordobés Ignacio García Aresca para ocupar la vicepresidenta tercera.

Sin embargo, para no profundizar los desacuerdos, la mayoría del pleno votó resolver la cuestión en la próxima sesión de la Cámara de Diputados.

Los 18 diputados que conforman Provincias Unidas son: Scaglia (Santa Fe), García Aresca (Córdoba), Juan Schiaretti (Córdoba), Martín Lousteau (CABA), Carlos Gutiérrez (Córdoba), Jorge Rizzotti (Jujuy), Pablo Juliano (Buenos Aires), José Nuñez (Santa Fe), Sergio Capozzi (Río Negro), Carolina Basualdo (Córdoba), Jorge Ávila (Chubut), Mariela Coletta (CABA), Pablo Farías (Santa Fe), Esteban Paulón (Santa Fe), Juan Brügge (Córdoba), María Inés Zigarán (Jujuy), Lourdes Arrieta (Mendoza) y Alejandra Torres (Córdoba).

De este grupo sorprendió la incorporación a último momento de la ex libertaria Lourdes Arrieta, quien tuvo una experiencia conflictiva en La Libertad Avanza.

El martes, ya habían anunciado sus pases a Provincias Unidas dos diputados provenientes del PRO como Núñez y Capozzi, mientras que también se confirmó la radical jujeña María Inés Zigarán, que estuvo en duda, confirmó su llegada al espacio.

A este lote de 18 se suman al interbloque, tras intensas negociaciones, Miguel Pichetto y Nicolás Massot que conforman el bloque Encuentro Federal, y Maximiliano Ferraro y Mónica Frade que integran la bancada de la Coalición Cívica.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

