Diputados: Provincias Unidas se encamina a cerrar un interbloque con Pichetto, Massot y la Coalición Cívica

Publicado

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti, y la diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia, que presidirá el bloque de Provincias Unidas. (Foto: Prensa).

Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, respectivamente, ultimaban las negociaciones para crear el interbloque de Provincias Unidas y sumar allí a los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot, y los de de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

El espacio de Provincias Unidas, que será presidido por la santafesina Gisela Scaglia, había logrado el martes sellar el pase de su coprovinciano José Núñez, proveniente del PRO, quien pese a su cercanía con Patricia Bullrich prefirió reforzar su vínculo con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Este martes, además, Provincias Unidas sumó a Jorge Capozzi, quien al igual que Núñez tenía llegada a la saliente ministra de Seguridad, pero en lugar de saltar del PRO a La Libertad Avanza desembarcará en el armado que impulsan Pullaro y Llaryora.

El tema terminará de saldarse el mismo miércoles en la previa a la sesión preparatoria, en la que los diputados electos prestarán juramento, con la visita de Pullaro a Buenos Aires, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

En principio, el bloque quedaría constituido por 20 miembros: seis diputados cordobesistas (Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carolina Basualdo), cuatro de Santa Fe (Scaglia, Núñez, Esteban Paulón y Pablo Farías), cinco radicales (Jorge Rizzotti, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano y María Inés Zigarán), el rionegrino Capozzi, Pichetto y Massot, Ferraro y Frade. También, al cierre de este artículo, buscaban convencer al santacruceño José Luis Garrido, que podría convertirse en el integrante número 21 de Provincias Unidas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

