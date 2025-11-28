Diputados: Gobernadores afines al gobierno buscan armar un interlobloque junto a ex libertarios

Gobernadores dialoguistas avanzaron este jueves en la conformación de un interbloque en la Cámara de Diputados y al que podrían sumarse también los ex libertarios de Coherencia, lo que complica al bloque peronista y permite a La Libertad Avanza (LLA) acercarse a su objetivo de convertirse en la primera minoría.

El gobernador de Salta, Gustavo Saénz, se reunió con sus pares de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Catamarca, Raúl Jalil, ambos peronistas, para comenzar a diseñar este nuevo interbloque que también contará con los diputados de Misiones, y al que podrían sumarse los seis diputados de Coherencia y del MID.

La intención de estos gobernadores es convertirse en una tercera fuerza de la Cámara de Diputados y formar parte de la conducción de este cuerpo legislativo, de modo de tener influencia en las comisiones para impulsar la agenda propia. También buscan negociar en mejores condiciones con el gobierno nacional.

Para el Gobierno la conformación de este nuevo espacio parlamentario es una muy buena noticia ya que le permitirá acercarse a la primera minoría porque Unión por la Patria (UxP) tendrá 4 diputados menos (los de Catamarca) y se quedará con 93 de los 97 con los que contaba desde el 10 de diciembre, mientras LLA tendrá 91.

El nuevo diseño de un bloque o interbloque, que se podría llamar País Federal, se terminará de definir la próxima semana en otra reunión que mantendrán los gobernadores Saénz, Jalil y Jaldo, y a la que se sumará el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que este jueves no pudo asistir por temas personales, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes del espacio.

También podría sumarse el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que estuvo reunido con Saénz, pero luego se retiró de la reunión y aun mantiene su idea de tener bloque propio.

El interbloque de los gobernadores dialoguistas estará conformado por 4 misioneros; 3 salteños, 4 catamarqueños, un neuquino y 3 tucumanos, y podrían sumarse los seis ex libertarios del MID y de Coherencia, con lo cual alcanzarían 22 legisladores.

Tampoco descartan que pueda haber algún acuerdo para sumar al bloque provincial Producción y Trabajo, que responde al gobernador de San Juan, Marcelo Orrego.

En declaraciones a los periodistas, Saénz dijo que “están trabajando” para amar un interbloque con los gobernadores de Misiones, Tucumán, Catamarca, y Neuquén, al señalar que “venimos trabajando hace mucho tiempo conjuntamente los gobernadores con una agenda provincial, no es ninguna novedad”.

Sobre la agenda de los gobernadores dijo que “vamos a insistir con las obras comprometidas. Queremos que la Argentina crezca de manera simétrica. Nos vamos a poner firmes para que este país sea federal”.

Ante una consulta sobre si se tratará de un bloque opositor, Sáenz dijo que “de ninguna manera” y recalcó que “es un bloque de diálogo, nosotros hemos manifestado en todo momento diálogo, de hecho, hemos demostrado que hemos acompañado las leyes que ha necesitado este gobierno para poder llevar adelante su plan económico, pero también nos hemos opuesto”.

Sobre quien conducirá el bloque, Sáenz señaló que “no hay ningún jefe, acá somos todos iguales. Hay un grupo de gobernadores que quieren que al país y sus provincias les vaya bien”.

Sáenz habló con los periodistas junto a Jaldo, quien señaló que desde ese sector la intención “es sumar y acompañar, pero tiene que ser recíproco. La Argentina la salvamos entre todos o no la salva nadie”.

A la reunión asistieron los diputados de Innovación Pamela Calletti, de Catamarca Fernanda Ávila, Fernando Monguillot, Sebastián Nóblega, de Coherencia Carlos D’Alesssandro y del MID, Oscar Zago, la futura senadora salteña Flavia Royon, y los senadores de Convicción Federal Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Fernando Salino.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

