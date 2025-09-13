Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Diputados: La oposición pidió una sesión para el miércoles en busca de rechazar los vetos de Milei

Publicado

Marcha a Plaza de Mayo de trabajadores del Garrahan, universidades y el sindicalismo combativo, en rechazo a los vetos de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. (Foto: Mariano Sánchez / NA).

La oposición de la Cámara de Diputados presentó formalmente este viernes un pedido de sesión para el miércoles próximo, a las 13 horas, con el fin de discutir un amplio temario en el que se encuentran los vetos presidenciales a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría.

Además de estos dos temas, las bancadas nucleadas en el kirchnerismo, Encuentro Federal, radicales disidentes y socialistas buscarán citar para prestar informes a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto cobro de sobornos en la ANDIS.

Por otro lado, buscarán emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones Poderes y Reglamento el proyecto con media sanción del Senado que modifica el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia, de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

Turismo

También, la Cámara baja intentará conformar en el ámbito de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública una comisión investigadora con el fin de determinar las responsabilidades en la ANMAT con la venta y distribución del fentanilo contaminado.

La oposición ve en ese contexto una ventana de oportunidad para construir la mayoría de dos tercios y se ilusiona con darle nuevos golpes al oficialismo, como ocurrió semanas atrás con la ley de emergencia en Discapacidad.

Epec

“Todavía no hicimos el poroteo pero por olfato estamos cerca”, confió en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas un diputado nacional opositor que participa activamente de “la rosca”.

Las negociaciones del arco opositor (que reúne a Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica) se intensificaron el jueves cuando era inminente la firma de los vetos por parte de Milei.

Telecom

La convocatoria a una gran marcha federal por parte de las federaciones de docentes y estudiantes universitarios, acompañada por un proceso de tomas de facultades y paros en varias casas de estudio, aceleró los tiempos.

Hasta el bloque de la UCR, un habitual partenaire del Gobierno, salió a despegarse del veto en un comunicado y llamó a insistir con la ley de financiamiento universitario.

News

La Asamblea del Hospital Garrahan, castigado por el desfinanciamiento estatal, también anunció un plan de lucha para combatir el veto a la ley de emergencia de la Salud pediátrica.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Análisis del editor

Elecciones en Buenos Aires: Un gobierno en estado de shock y frente al fantasma de la gobernabilidad

El resultado de la elección legislativa del domingo 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, en las que el peronismo unido alrededor...

Hace 4 días

Noticias

Financiamiento universitario: Tras el veto presidencial, la oposición, gremios y estudiantes convocaron a una nueva marcha federal

Tras la comunicación del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, la oposición, gremios universitarios y federaciones estudiantiles convocaron...

Hace 2 días

Noticias

Comisión $Libra en Diputados: Apuntan contra la Oficina Anticorrupción por “cubrir” al presidente y citan a Karina Milei

La comisión investigadora $Libra volvió a reunirse este martes pese a la negativa del titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de comparecer a...

Hace 3 días

Noticias

Elecciones en Buenos Aires: Francos felicitó a Kicillof por Whatsapp, pero desestiman que Milei vaya a recibir al gobernador

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le envió este lunes un mensaje por Whatsapp al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para felicitarlo por...

Hace 4 días