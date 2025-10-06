Diputados: La oposición convocó a sesión especial para tratar la limitación del uso de los DNU

El secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocó a la sesión especial solicitada por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y los ex libertarios de Coherencia.

La Cámara de Diputados formalizó este lunes la citación a la sesión especial del miércoles próximo impulsada por bloques opositores para debatir una ley que restringe el uso de los DNU, una herramienta a la que acude el Gobierno de ultraderecha para eludir la función del Congreso, violentado en muchos casos lo que dispone la Constitución Nacional.

Uno de los temas previstos en la sesión era la remoción del diputado libertario José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto, pero con la renuncia del legislador es posible que ese tema pierda relevancia debido a que los bloques de oposición no tienen los dos tercios necesarios para promover su desplazamiento.

Los impulsores de la sesión mantienen su posición de tratar la expulsión de Espert como presidente de la comisión de Presupuesto, ya que ese organismo aún no se reunió para tratar su renuncia, pero para eso deben necesitar de los dos tercios porque el proyecto de resolución no tiene dictamen de comisión.

Los bloques mas cercanos al Gobierno, como la UCR, el PRO y bloques provinciales, sostienen que alcanza con la decisión de Espert de presentar la renuncia y no estarían dispuestos a dar los dos tercios ya que consideran que es un “tema abstracto”, según indicaron fuentes parlamentarias.

De todos modos, el debate del Presupuesto sí estará en la sesión porque los bloques opositores buscarán votar un emplazamiento para que se emita dictamen como fecha tope el 20 de noviembre, de modo de evitar que suceda lo mismo que el año pasado, cuando el oficialismo clausuró el debate de esa ley un día antes de la fecha permitida para emitir despacho.

De todos modos, el tema central será la reforma de la ley de DNU, que ya tiene media sanción del Senado y despierta alerta máxima en la Casa Rosada porque su aprobación pondría en jaque la posibilidad de seguir apelando a este dispositivo.

Esta iniciativa que se debe votar con 129 votos positivos (una mayoría absoluta) establece que habrá un plazo de 90 días para tratar ese DNU, y que si el Congreso no lo evaluó queda derogado porque, para que quede firme, debe recibir el aval de las dos cámaras del Congreso.

También fija que si una cámara deroga ese DNU ya es suficiente para frenarlo, lo que representa un problema para el Gobierno porque el peronismo tiene mayoría en el Senado.

De todas formas habrá que observar con qué mayoría se convierte en ley ese proyecto debido a que el PRO y la UCR no firmaron ningún dictamen y es probable que el grueso de esos bloques se abstengan o incluso algunos voten con el Gobierno.

Otro tema de la sesión será el proyecto de resolución para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la compra de remedios.

En el temario también figura el concurso público de antecedentes y oposición para la designación del titular de la Defensoría de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como favorita a María Paz Bertero, una funcionaria del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, especialista en temática de género.

Otro tema que los opositores quieren aprobar es la declaración de emergencia de Ciencia; el programa de prevención para tratar la enfermedad de Alzheimer y la solicitud al Gobierno para recomponer partidas a la obra social de las Fuerzas Armadas y la reforma del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD).

En la amplia agenda figuran temas que no tienen dictamen, con lo cual se aprobarán emplazamientos, como una serie de pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el fin de iniciar una moción de censura por la decisión de no aplicar la vigente ley de Emergencia en Discapacidad, que el Gobierno promulgó pero que no reglamentó al acusar falta de financiamiento.

También se buscará emplazar a las comisiones para que trate un proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.

En la misma sesión se buscará emplazar a las comisiones para interpelar al ministro de Economía, Luis Caputo, para que brinde precisiones sobre el estado de las potenciales negociaciones que el Gobierno viene llevando adelante con Estados Unidos por el eventual “blindaje” financiero que anunciaron en conjunto, ambas administraciones, la semana pasada.

En relación a esa iniciativa se votará un emplazamiento de un proyecto para “reafirmar las atribuciones exclusivas del Congreso establecida en el artículo 75 de la Constitución Nacional sobre todo empréstito tomado por nuestro país”.

Para el cierre de la sesión, los bloques opositores incluyeron el proyecto impulsado por los gobernadores para reformar la distribución del impuesto a los combustibles, ya que le permitirá contar con mayores recursos al recuperar los fondos que se enviaban a los fondos fiduciarios.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

