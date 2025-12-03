Diputados: La Libertad Avanza será la primera minoría

La Libertad Avanza (LLA) logró remontar la cuenta y superó a Unión por la Patria (UxP) en número de diputados nacionales, por lo que luego de que este miércoles a las 13 juren los 127 representantes electos en la sesión preparatoria, el oficialismo hará gala de su nueva condición de primera minoría.

Esta conquista le permitirá no solamente reelegir con comodidad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien logró afianzarse internamente luego de la victoria electoral de octubre, sino además designar al vicepresidente primero, que estaba en manos de la massista Cecilia Moreau (Unión por la Patria), y quien quedaría degradada a vicepresidenta segunda.

Quien sonaba para vicepresidente primero era el mendocino Luis Petri, pero altísimas fuentes del oficialismo en Diputados a las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso señalaron que el saliente ministro de Defensa no sería el elegido porque recién abandonará su cargo en el Gabinete un par de días después de la sesión preparatoria.

Para la vicepresidencia tercera se libraba hasta altas horas de la noche una sorda disputa entre tres nuevos interbloques que tomarán forma a partir del 10 de diciembre: Provincias Unidas, el armado de un segundo grupo de gobernadores del Norte Grande y la casi segura alianza entre el PRO y la UCR.

Más allá de la renovación de autoridades, el tamaño final de los bloques y de los interbloques es fundamental porque determinará la cantidad de representantes que cada espacio político podrá contar en cada una de las comisiones.

Al capturar la primera minoría, LLA se garantizará un integrante más que Unión por la Patria (UxP) en cada una de las comisiones, lo que le permitirá tener un mayor control político sobre la oposición que el que tuvo durante el 2024 y lo que va de este año.

Conforme a la distribución de los bloques e interbloques, las comisiones tendrán un fuerte componente bipartidista, y quedarán muy pocos lugares por fuera de la polarización para las fuerzas del medio.

Provincias Unidas (con el impulso de los gobernadores de Santa Fe, Córdoba y Chubut) se encaminaba a reunir una veintena de legisladores sumando los resabios de Encuentro Federal (Miguel Pichetto y Nicolás Massot), los radicales díscolos que se agrupaban en Democracia para Siempre, y la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade).

Los gobernadores de las provincias de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca daban pelea y se esforzaban por lograr un armado con un volumen mayor.

Con las salidas del santafesino José Nuñez y del rionegrino Sergio Capozzi con destino a Provincias Unidas (que se sumaron a una seguidilla de fugas previas) y del entrerriano Francisco Morchio a La Libertad Avanza (por orden del gobernador Rogelio Frigerio), el PRO profundizaba el estado de anemia general, reteniendo apenas una docena de legisladores propios.

En ese contexto, apuró las negociaciones con el bloque de la UCR (también magro, reducido a solo siete diputados) de forma tal de armar un interbloque, al que también se integraría el MID (Oscar Zago y Claudio Falcone) y Coherencia.

LLA llegaba este martes a 95 diputados nacionales, un número que le alcanza para superar a UxP, cuyas esperanzas se terminaron de desvanecer cuando el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, formalizó la salida de tres diputados nacionales de esa provincia, que conformarán el nuevo bloque Elijo Catamarca.

La bancada que seguirá presidiendo el santafesino Germán Martínez, con la camporista Paula Penacca ratificada como secretaria parlamentaria, arrancaría la nueva etapa con una tropa de 93 diputados y mantendrá el nombre de Unión por la Patria (no cambiará a Fuerza Patria), según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

