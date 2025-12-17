Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Diputados: El oficialismo impulsa la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades

Publicado

El pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La Libertad Avanza (LLA) impulsará este miércoles en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes sobre emergencia en discapacidad y de aumento de los  recursos para las Universidades Nacionales, según se desprende del dictamen de Presupuesto 2026 propiciado por el oficialismo.

La bancada de LLA consiguió dictamen favorable sobre la ley de gastos y recursos del 2026, y allí incluyó la derogación de esas tres leyes en el artículo 75 del despacho de mayoría, que será debatido mañana en una sesión especial de diputados que se realizará desde las 14:00.

Incendios

El despacho fue firmado por los libertarios, la UCR, MID, PRO, Producción y Trabajo, Innovación Federal y Elijo Catamarca, aunque estos dos lo hicieron en disidencia por la inclusión de este polémico artículo.

Se trata de las leyes de discapacidad, y de universidades, que fueron aprobadas en el Congreso, vetadas por el Gobierno y luego ratificadas por el Parlamento por los dos tercios, aunque  el Poder Ejecutivo se negó a aplicar esas normas con el argumento de que no se definía de dónde se obtendrán los recursos.

Turismo

Sin embargo, en el tema de discapacidad incluyó un artículo para fijar cómo será el incremento de las prestaciones que se actualizarán cada tres meses de acuerdo a la inflación.

“Los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”, se indicó.

Epec

Agregó que para “los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)”.

La inclusión de este punto en el dictamen, generó que tanto Innovación Federal como Elijo Catamarca hayan firmado el despacho en disidencia en contra de ese artículo, cuyo destino se definirá en el tratamiento en particular, según supo la aGencia Noticias Argentinas.

Mackentor

Casualmente, el artículo 75 del dictamen donde se propone la derogación de las leyes de Discapacidad y Universidades será motivo de debate y polémica en la discusión en particular, y hoy no estaba claro que el Gobierno tenga los números para sostener este punto, ya que la oposición que tiene asegurado 115 votos y es probable que pueda sumar  bloques provinciales como Innovación, Independencia y Elijo Catamarca para rechazar el mismo.

Telecom

Sobre este punto, el diputado peronista Eduardo Valdés, señaló que denunció que el artículo 75 del dictamen de Presupuesto 2026 “resulta manifiestamente inconstitucional porque utiliza una vía presupuestaria, de naturaleza anual, contable y temporal, para alterar leyes de fondo vigentes, como la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y la ley 27.795 de Financiamiento de Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

Hace 5 días

Noticias

El fixture del Apertura 2026: Talleres arranca con Newell’s, Instituto va con Vélez, Belgrano visita a Central y Estudiantes debuta con Tigre

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture de los equipos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional luego...

Hace 6 días

Noticias

Diciembre caliente: Si el gobierno provincial insiste con el aumento del descuento jubilatorio, los estatales se movilizarán el miércoles

Los gremios estatales de Córdoba rechazaron el artículo 63 del proyecto de modificación del Código Tributario Provincial, que faculta al Poder Ejecutivo provincial a...

Hace 6 días

Noticias

Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con...

Hace 5 días