Diputados: Con polémica, el oficialismo logró aprobar el Presupuesto 2026

Publicado

El gobierno logró la aprobación del Presupuesto 2026 y la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. (Foto: Prensa Diputados).

Tras casi diez horas de sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró aprobar en general pasada la medianoche el proyecto de ley de Presupuesto 2026, y el debate continuaba en la madrugada con la votación capítulo por capítulo.

La iniciativa contó con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y ya está en condiciones de ser girado al Senado.

La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

El proyecto incorporó, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

La controversia se desencadenó porque el oficialismo incorporó esas dos cuestiones en el capítulo 11, para condicionar a distintas fuerzas políticas a acompañar todo un paquete que también incluye la derogación de las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, y también la restricción del régimen de zona fría.

“Es una extorsión”, acusó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, explicó el mecanismo utilizado por el oficialismo para blindar el artículo 75, y lo catalogó como una “perversidad”. “Para seguir blindando el artículo 75 siguen metiendo cosas en el capítulo 11 para que el resto no se pueda despegar del artículo 75″. También señaló que se busca condicionar a la Justicia para que “ni se le ocurra cuestionar la votación del capítulo 11 porque sino se les cae el financiamiento al Poder Judicial”. “¡Son unos chantas!”, bramó el santafesino.

Le salió al cruce la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici: “¡Cierren la boca cuando hablan de trampas y que se arreglan cosas entre gallos y medianoche! Dejen de hacer terrorismo, no hay ningún riesgo ni ninguna trampa”, agregó.

Pablo Juliano, de Provincias Unidas, acusó al oficialismo de “recontra cagarse en la gente” y señaló que se podía fácilmente acomodar en las planillas para no perjudicar a jubilados y personas con discapacidad. “Y te ahorrabas el problema de angustiar a la diputada Giudici. ¡Atorrantes!”, lanzó el bonaerense.

Un rato antes de que estallara la polémica, en el último discurso del debate, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, defendió la iniciativa y resaltó como principal virtud el “equilibrio fiscal”, que para el presidente Javier Milei representa “la piedra angular” de su proyecto económico. “Hace 120 años que la Argentina no tiene superávit fiscal. Por eso es importante que nosotros apoyemos este Presupuesto”, arengó el cordobés.

Al apuntar contra el kirchnerismo, acusó a los diputados de Unión por la Patria de impulsar un presupuesto que “vuelve a generar déficit. Este presupuesto le va a generar a los argentinos el país que siempre soñamos. Un país grande, con futuro y prosperidad”, finalizó.

NOTICIA EN DESARROLLO

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

