Diputados aprobó por amplia mayoría la postergación de las PASO y las elecciones generales

La Cámara de Diputados aprobó por 223 votos a favor contra tres rechazos y ocho abstenciones y giró al Senado un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para postergar por un mes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones legislativas, debido a la segunda ola de contagios de coronavirus.

El proyecto, que deberá ser analizado ahora por el Senado, establece que se trasladan las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, en la cual se elegirán 127 diputados y 24 senadores.

La iniciativa se aprobó por 223 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio -aunque algunos se abstuvieron- y los interbloques de Unidad Federal para el Desarrollo y el Interbloque Federal.

El diputado de izquierda Juan Carlos Giordano, el radical Álvaro de Lamadrid y el macrista Fernando Iglesias votaron en contra.

Se abstuvieron los diputados del Partido Social para la Justicia, Beatriz Avila, de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña, Alejandro Cacace, Hector Baldassi, Mario Arce, Martín Grande, Héctor Stefani, y de la izquierda Nicolas del Caño.

El proyecto se trató en una sesión especial maratónica que contó con la presencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, cuya presencia fue destacada por el titular del cuerpo Sergio Massa.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos), destacó el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas "a fin de que podamos analizar y proponer la aprobación de un proyecto sin encuestas en la mano" sino que se ha priorizado la emergencia a causa de la pandemia del coronavirus.

"Ganamos un mes en medio de este contexto ya que en invierno recrudecen las enfermedades respiratorias e inmiscuirse a efectuar una campaña en pleno seria netamente perjudicial para la sociedad, y ha primado la cordura y hemos alcanzado este consenso", señaló Pérez Araujo.

Desde la oposición, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirmó que "no se trata de suspender las elecciones, lo que se está planteando es una prórroga del calendario electoral por 30 días. No es lo mismo que suspender, suspender es no votar y acá vamos a votar. Sí o sí", enfatizó el legislador cordobés de la UCR.

En el último tramo, el diputado del Frente de Todos Germán Martínez, señaló que "los tiempos electorales son un momento en el que tenemos oportunidad de debatir con la sociedad y generar síntesis para seguir avanzando".

El vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, sostuvo que "de modo excepcional y solo para esta instancia electoral se corren un mes las PASO y las elecciones generales".

Destacó que "se tuvieron en cuenta recomendaciones y planteos realizados por la oposición, especialmente la cláusula cerrojo, que tiene que ver con asumir un compromiso político plasmado en la misma ley".

El artículo 6 del proyecto establece que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

Por su parte, la diputada de Juntos por el Cambio, Silvia Lospenatto, defendió la vigencia de elecciones primarias, volvió a pedir la restitución del voto en el extranjero y destacó que "pese a que nadie quiere modificar sobre la marcha el calendario electoral hayamos podido encontrar una redacción de consenso entre todas las fuerzas políticas que integran este Congreso”.

En tanto, el diputado de Izquierda Socialista, Juan Carlos Giordano, manifestó su rechazo al proyecto al indicar que el consenso de las fuerzas mayoritarias "es un pacto con el que quieren vender hoy una epopeya humanitaria y democrática por postergar las PASO por un mes”.

