Diputados aprobó la suspensión de las PASO para las elecciones 2025

La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, que suspende las elecciones primarias previstas para 2025. La aprobación se alcanzó al cabo de varias horas de debate, con la mayoría especial necesaria por tratarse de un tema electoral: 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones. Ahora, el debate de la iniciativa se traslada al Senado, que podría aprobarla antes del final de las sesiones extraordinarias.

La aprobación se alcanzó con los votos del oficialismo (39), el Pro (36), el MID (3), parte del radicalismo (16), la Coalición Cívica (6) y otros aliados. El bloque Unión por la Patria votó mayoritariamente en contra, pero varios de sus legisladores apoyaron la iniciativa. De sus 98 miembros, 43 votaron en contra; 25 a favor y hubo 24 abstenciones, además de 6 ausencias. La UCR aportó 16 votos afirmativos; hubo 2 negativos y 2 abstenciones. De Encuentro Federal, 11 votaron a favor -entre ellos los cinco diputados que integran el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba), 4 en contra y una ausencia; de Democracia para Siempre hubo 7 afirmativos; 2 abstenciones y 3 ausencias.

También votaron a favor los 8 de Innovación Federal; los 3 del bloque Independencia; los dos de Por Santa Cruz y los dos sanjuaninos de Producción y Trabajo. Paula Omodeo, Lourdes Arrieta, Osvaldo Llancafilo y Ricardo Garramuño votaron a favor; en tanto que se opusieron los 5 diputados de la izquierda y Roberto Mirabella (PJ-Santa Fe).

A diferencia del martes, cuando el oficialismo consiguió dictamen con la ayuda de cuatro diputados de UxP que responden a los gobernadores de Santiago del Estero y Catamarca, el oficialismo llegó a las 12.22 al número mágico de 129 diputados sin el apoyo del peronismo. En una reunión de bloque previa, habían acordado no bajar al recinto y cargar sobre los libertarios la responsabilidad de juntar las voluntades para dar inicio al debate. Fue una muestra de rechazo al momento en el que se estaba debatiendo el tema, y sobretodo, de la decisión de la Casa Rosada de no tratar el Presupuesto Nacional.

Al momento de la votación, y dadas las diferentes posturas respecto de la suspensión de las PASO, se decidió dar libertad de acción a sus integrantes para votar según sus convicciones. De esta forma, la bancada de 98 integrantes se dividió entre un sector de 43 diputados que votó en contra, 25 a favor, 24 abstenciones y 6 ausentes.

El titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, afirmó en su intervención que “hoy va a salir la suspensión de las PASO. Pero más adelante pretendemos eliminarla. Hay que bajar el costo de la política. Las PASO la pagan los ciudadanos. No son más que una encuesta que hacen los partidos políticos que no quieren o no se pueden poner de acuerdo, que no se deciden. Es una encuesta cara que solo beneficia a la política. Sacándolas nos ahorramos 150 millones de dólares”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.